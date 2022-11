Estados Unidos

Elon Musk cierra las oficinas de Twitter mientras comunica los despidos

El magnate envió en la noche del jueves un mensaje en el que no especifica el alcance de los despidos, pero The New York Times asegura que serán 3,738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7,500, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.

Nueva York/ EFE/ @panamaamerica

- Actualizado: 04/11/2022 - 12:15 pm