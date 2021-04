Nunca más pierda una llamada de sus clientes con esta central telefónica

Optimizar los recursos disponibles y ahorrar, es clave en momentos de crisis, por ello, las empresas pueden hacer uso de las bondades de la tecnología para mantenerse comunicadas y a la vanguardia de las telecomunicaciones, mediante herramientas modernas, eficaces y confiables, y lo mejor: sin estar físicamente en una oficina.

Y es que, cuando el teletrabajo cambió el rumbo laboral y las viviendas se convirtieron en la oficina de miles de trabajadores, los empresarios se percataron de la necesidad de hacer modificaciones en cuanto a las comunicaciones entre sus colaboradores y clientes. En medio de esas transformaciones se creó EBD Voz, una solución empresarial que facilita la capacidad de respuesta y, sobre todo, permite ahorrar dinero con tarifas basadas específicamente en lo que se consume.

Se trata de una central telefónica virtual (en la nube) que permite trabajar desde cualquier lugar y contestar una llamada. “Nunca pierdas una llamada telefónica de tus clientes, eso cuesta mucho dinero. Estás perdiendo todo lo que cuesta promocionarse para que un cliente te llame y no puedas contestar”, dice Emanuel Lyons Delvalle, director de E-Business Distribution (EBD), los creadores de EBD Voz.

Además, cuando se hace una llamada a celular, se rompe el vínculo entre empresa y cliente, explica Lyons, porque el celular es una excelente herramienta de trabajo personal, pero no se cuenta con la opción de grabar llamadas para calidad del servicio o corroborar que las llamadas fueron realizadas. “Lo que no se mide, no se puede mejorar y si tú no tienes métricas de cuántas llamadas están entrando o no, no lo puedes mejorar”.

La herramienta también se enfoca en el teletrabajo: se puede establecer una comunicación con el personal estando fuera o dentro de la oficina.

“Lo que nosotros necesitamos es un profesional productivo que esté siempre localizable”, afirma Lyons.

Otro beneficio de EBD Voz son los costos, pues se cobra por lo que realmente se consume, logrando un ahorro de hasta un 50%. Las tarifas son reguladas por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), pues la telefonía fija es un servicio público tal como el agua o la luz.

“La gran diferencia nuestra a los proveedores tradicionales es que ellos ofrecen paquetes o planes que muchas veces no son utilizados en su totalidad, nuestra política es pagar lo que consumes. Si hay un mes que se hacen muchas llamadas se paga de acorde a eso o un mes donde se hagan menos llamadas…no es lo mismo un mes como febrero con solo 28 días y Carnavales, que un octubre con 31 días regulares de trabajo”.

La tarifa para las llamadas locales es de $0.015, larga distancia nacional $0.07 y para celular $0.17 el minuto. Aunque el enfoque de la EBD Voz es el mundo corporativo, también puede ser adquirido por clientes residenciales. Lyons hace énfasis en que las empresas deben ahorrar y nunca perder las llamadas de sus clientes.

Funcionamiento

El director recalcó que cuentan con la plataforma más moderna, con la tecnología más reciente y la experiencia de más de 60 años en la industria. “Es la tecnología más moderna del mundo de telefonía fija, nadie nos gana”.

Entrando en detalles técnicos, dice que la central telefónica de la empresa se monta en un software que está en la nube, y esa central se puede configurar en 45 minutos y con la cantidad de extensiones que se necesiten... no tienen límite.

El cliente elige qué herramientas quiere usar para comunicarse, ya sea un teléfono tradicional fijo, una aplicación en un celular, tableta o una computadora y “la magia” radica en que, estando la persona en el lugar que desee, puede contestar, esto garantiza que la llamada no se pierda y si en tal caso la llamada no puede ser contestada, queda un registro para que esta pueda ser devuelta. Tal como hace unas semanas ocurrió con Lyons, quien estuvo en el interior del país y recibió sus llamadas de oficina como si estuviera en la ciudad capital a dos metros de distancia de los colaboradores.

“El empaquetamiento de llamadas es tan eficiente que se pueden hacer 30 llamadas simultáneas y solamente te consume un mega de ancho de banda. Ver un juego de fútbol en internet (streaming) consume más ancho de banda que 30 llamadas a la vez”, asegura.

No perderá sus números de teléfono

Panamá tiene la gran ventaja de que cuenta con la portabilidad numérica, que lleva a cargo la ASEP. En ese sentido, EBD Voz ha hecho la portabilidad de más de 2,500 números, un proceso transparente y que permite conservar los números de teléfono.

Aclara Lyons que la telefonía fija es independiente de los contratos de internet y de teléfono celular, lo que se hace es que los números de teléfonos fijos (y las extensiones) pasan a la plataforma de la empresa que los administraría por medio de la herramienta tecnológica.

E-Business Distribution (EBD) “no es solo la central telefónica”, sino que son proveedores de telefonía fija, recalca Lyons, adicional, se brindan los servicios de telefonía en la nube, es decir, no es una central telefónica física como a la que se está acostumbrado.