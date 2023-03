¿Quieres probar la lectura electrónica?

La llegada de los libros electrónicos ha sido un gran beneficio para los amantes de la lectura; no solo porque ahorran un montón de espacio en sus estanterías, sino porque además, ahora, tienen un catálogo infinito de títulos.

Posiblemente, uno de tus propósitos para este 2023 fue leer más, sin importar si eres un lector que ha perdido la ilusión o bien quieres darle una oportunidad a la lectura y alejarte así un poco de las redes sociales. Para ello, existen diversas aplicaciones que podrían ayudarte.

Una de las partes más complicada muchas veces es la de escoger el libro, ya que una mala elección llevará a gastar dinero innecesario por una lectura que a los dos días quedará estancada.

En esta ocasión te mostraremos algunas aplicaciones que te facilitarán la búsqueda de los mejores títulos desde tu iPad.

1. iBooks. Es la aplicación oficial de Apple. Tiene una interfaz muy bonita y rotando el iPad para verlo en modo paisaje, la simulación que se consigue de libro de papel es realmente buena. Como todo, la parte negativa es que hay que cargar los libros desde iTunes y resulta muy poco práctico. En su lugar se puede tener una biblioteca propia alojada en Dropbox y cargarlos desde ahí con iBooks, lo cual resulta un proceso mucho más sencillo.

2. Stanza. Quizá sea la mejor opción para leer ePub y PDF de texto. El primero de los formatos permite personalizar y dejar el libro con la apariencia que más le guste. El problema es que la lectura de cómics con esta app no es demasiado fluida. Si se quiere tener la mejor experiencia posible hay que descargarse GoodReader, pero este tiene un costo.

3. Kindle. Aquí se puede sincronizar y tener acceso a la biblioteca de libros que se hayan comprado; así como disfrutar del gran catálogo de Amazon. También se tiene la posibilidad de utilizar el que quizá sea el formato más avanzado para soportar libros electrónicos: MOBI.

4. exLibris. Es una buena app para leer en formato ePub y FB2. Permite visualizar los libros en horizontal al igual que iBooks y su sistema para pasar páginas es bastante parecido. Puede ser otra alternativa si se desea saltar el paso de abrir los libros desde iTunes.

5. Read it Later. No es una aplicación para leer libros en sí, pero resultará muy práctica a la hora de almacenar artículos y otros textos en el iPad o mandarlos desde un ordenador y tenerlos disponibles también cuando estemos offline.

6. Google Play Libros. Es una de las mejores aplicaciones para descargar y leer libros, o incluso escuchar audiolibros. Es una aplicación nativa para Android, pero también está disponible para iPhone a través de la App Store. Con ella, los usuarios pueden acceder a sus ebooks, cómics y mucho más; incluso cuando no están conectados.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

7. Nook. Ofrece más de un millón de libros electrónicos gratuitos e incluso permite a los usuarios leer revistas o periódicos durante un periodo gratuito de hasta 14 días. La interfaz de la aplicación es práctica y excelente, y cuenta con todas las herramientas para ajustar y personalizar la lectura.

8. Wattpad. Además de poder descargar y leer libros, permite formar parte de una comunidad de lectores que comparten sus historias. En la app los usuarios pueden elegir entre diferentes categorías, encontrar libros famosos y clásicos. Lo mejor es que puedes acceder a los libros incluso sin conexión a internet.

9. Bookari. Es un lector de libros electrónicos sencillo y práctico, que resulta muy útil en muchas situaciones. La principal característica es la sincronización de su biblioteca entre diferentes dispositivos. Además, la aplicación ofrece funciones básicas como un marcador, y permite a los usuarios navegar por tiendas de libros preseleccionadas o incluir cualquier tienda que prefieran, si no están en la lista de la aplicación.

10. EbookDroid. Permite leer diferentes formatos de libros electrónicos, incluyendo PDF. Además, dispone de funciones para seleccionar y resaltar texto, insertar notas, así como modificar el tipo de letra del texto en los libros PDF. La aplicación es muy práctica y permite a sus usuarios organizar fácilmente su biblioteca virtual.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!