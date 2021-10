Restablecen los servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook tras seis horas de apagón

Facebook restableció este lunes parcialmente sus servicios (Instagram, WhatsApp, Messenger y la propia red social) tras más de seis horas en las que estos estuvieron inoperativos.

"Facebook vuelve a funcionar en Nigeria", "El mío funciona desde Nueva York", indicaban algunos internautas en el portal especializado en caídas de internet Downdetector, aunque otros explicaban que todavía no habían podido recuperar el servicio.

Por su parte, la empresa indicó en un mensaje en Twitter que sus aplicaciones y servicios "ya vuelven a estar online" y pidió disculpas "a la gran comunidad de gente y negocios en todo el mundo" que dependen de ellos.

Unas horas antes, el jefe de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, explicó que la caída se debió a "problemas con la red".

Aunque es relativamente normal que plataformas de internet sufran interrupciones temporales del servicio (normalmente de menos de dos horas), las aplicaciones de Facebook experimentaron problemas durante más de seis horas este lunes (para algunos usuarios, incluso más).

La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa.

Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente "tóxico" para las adolescentes, ya que "agrava" los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.

En una entrevista en el programa televisivo "60 Minutes", la exempleada de Facebook que filtró esa documentación a la prensa, Frances Haugen, explicó que durante su tiempo en la compañía, se "alarmó" por las decisiones que se estaban tomando, en las que los beneficios se ponían por delante de la seguridad pública y se ponía en riesgo la vida de las personas.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.— Facebook (@Facebook) October 4, 2021