Riesgos: ¿Cómo protegerse ante las ofertas en línea?

Se acercan las fiestas de año, serán semanas donde las compras estarán a la orden del día y, aprovechar las ofertas en línea será una buena idea, sin embargo, no deben olvidar los riesgos a los que se enfrentan al usar sitios web para obtener productos, que en su mayoría ofrecen precios que no se pueden desaprovechar.

Las compras en línea representan uno de los mayores riesgos para la información personal, reiteran los conocedores del tema.

Por esta razón, le traemos algunos consejos para que puedan protegerse al momento de realizar estas comprar, de la mano de Jorge Utrera de Sistemas Aplicativos, SISAP.

Una de ellas es verificar que el sitio sea seguro, para esto recomienda revisar que, en la barra de búsqueda, la dirección URL del sitio inicie con https, y que a un lado esté la imagen de un candado, esto brinda cierto nivel de seguridad al indicar que la información es cifrado al momento de ingresar los datos.

Utrera también sugiere, vía e-mail, no usar Wifi público al comprar, porque no se sabe quién más puede estar conectado a la red, y desde ahí puede intentar interceptar los datos e información bancaria, especialmente si estamos haciendo una operación con información sensible como lo son las compras en línea.

En esta lista de sugerencias de precaución se suma el investigar acerca de la tienda. Pueden hacerlo buscando en internet si hay información de ella, o viendo la cantidad de seguidores y los comentarios que haya en sus publicaciones.

Además, pueden buscar reseñas o en foros para saber si otras personas han comprado ahí, y en caso no halles nada sobre la página, lo mejor es no comprar en ella.

También deberían estar alerta con los mensajes de phishing, pues si reciben un mensaje de texto o correo sobre un producto u oferta, asegúrese que este sea verídico, porque en caso contrario puede dirigirlos a una página falsa para robar información.

De acuerdo al especialista, por lo general, una tienda legítima dirá en el mismo correo la oferta que está anunciando, sin necesidad de dar clic en ningún vínculo. Por otro lado, si no se han suscrito a ningún boletín o servicio de esta supuesta tienda y reciben correos, deben aumentar las precauciones.

El comprar en internet no es un asunto para temerle, al contrario, es una nueva tendencia que trae muchos beneficios, aseguró Utrera, pero, sí es necesario tener criterio al momento de compras, y tener cuidado de no dejarse engañar por ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Riesgos

Los especialistas recalcan que, el mayor riesgo al que se exponen es al robo de identidad.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en el segundo trimestre del 2024 se reportaron 283,657 casos de robo de identidad.

Una de las maneras en las que ocurren los robos de identidad, es cuando hay vulnerabilidades dentro de la página de la tienda, las cuales son aprovechadas por cibercriminales para acceder a la información de sus consumidores. A través de este pueden tener acceso a contraseñas, correos, e incluso información de tarjetas de crédito.

Hay que estar muy pendientes, porque los cibercriminales continúan evolucionando sus métodos de ataque.