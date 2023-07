Explotación sexual, roba inocencias en Panamá

Niñas, niños y adolescentes panameños están siendo vendidos, hasta por 30 dólares y menos, a clientes nacionales y extranjeros, muchos con fines sexuales, teniendo como tratantes desde desconocidos, familiares y hasta sus propios padres.

La Comisión Nacional Contra la Trata de Personas registra el rescate de más de 60 víctimas de trata en el último quinquenio, en su mayoría menores, detalló la subsecretaria de la entidad, Auriela Martínez.

El negocio de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes se hace lucrativo para algunos y atractivo para una cartera de clientes de todas las edades, oficios, pero liderada por clientes panameños, así como lo han evidenciado las últimas operaciones, donde entre los clientes figuran, unidades de los estamentos de seguridad, funcionarios de educación, salud, entre otros funcionarios.

Durante el primer semestre del año, el Ministerio Público atendió 223 denuncias por corrupción de menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas, cifras que tampoco discrimina edad o sexo de la víctima.

Martínez advirtió que se trata de un desafío que tiene el país, teniendo en contra, incluso la parte cultural que normaliza este tipo de delitos.

Recientemente, once personas fueron aprehendidas por el delito de explotación sexual comercial, mediante la Operación Trillizas desarrollada por la Agencia Subregional de Barú y estamentos de seguridad en la provincia de Chiriquí y Darién, donde fueron rescatados seis menores de edad. Tres hermanas de 13, 15 y 17 años, un niño de 4 años, hermano de las víctimas y dos infantes, que habrían resultado producto de los abusos sexuales a los que eran sometidas.

A principio de año, el caso de una madre que prostituía a sus propios hijos de entre 10 y 18 años, tanto femeninas como masculinos, en el área de Barú que remeció a la población. La mujer mantenía un grupo de cuatro menores de edad, los cuales ofrecía a hombres mayores de 50 años de edad que pagaban para mantener relaciones sexuales con las víctimas.

223

denuncias por corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductasen el primer semestre del año. 60

víctimas y más menores de edad fueron rescatadas del delito de trata en el último quinquenio.

Al menos cuatro casos de explotación sexual registró el Ministerio Público en los últimos dos años en el sector de Barú en la provincia de Chiriquí.

La explotación sexual ocurre cuando un grupo de personas o una persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, especias, protección, regalos y es una flagrante violación de Derechos Humanos.

Los niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente son víctimas, personas cosificadas, reducidas a objetos de consumo, a mercancías puestas en venta a instancias de su situación de vulnerabilidad, recoge de la Unicef, el informe "Explotación Sexual en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, con el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación", del magíster Carlos Manuel Pedro Pablo Barragán Quirós, juez de Garantías de San Miguelito

El aislamiento, niñas con conductas sexualizadas, la ira, la agresividad, la deserción escolar, la baja capacidad de resiliencia, son algunas de las cicatrices que arrastran las víctimas de trata, explicó la subsecretaria de la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas.

Es momento de que comencemos a denunciar, advirtió la activista de derechos humanos, Lucy Córdoba. A los depredadores sexuales no les importa las condenas porque no serán expuestos públicamente en un registro y las familias no están siendo seguras para los menores de edad, mientras que las personas que tienen poder adquisitivo o poder político pagan a estas víctimas de abuso para que guarden silencio, cuestionó.

"No se extrañen por la red de explotación sexual comercial infantil captada en Chiriquí, sucede también en Bocas del Toro, Panamá Oeste, Ciudad y las redes tienen tentáculos en varios poderes, existen redes de whatsapp en donde las captan, es un tema que pocos tocan", ha denunciado Córdoba en múltiples ocasiones y en diferentes escenarios.