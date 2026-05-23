Un acompañamiento para el sector salud

Hace unos días Ucitech reafirmó su alianza con Johnson & Johnson MedTech para la distribución de dispositivos médicos de cirugía en Panamá.

Con ese paso amplía su portafolio de soluciones y su capacidad para acompañar a instituciones de salud con tecnología de estándar mundial.

Ucitech, del Grupo Amarey, presentó su nueva identidad de marca, resaltando una evolución en su historia corporativa y reafirmando su posicionamiento como aliado estratégico de instituciones médicas y profesionales de la salud en el país.

Esta nueva identidad muestra la cobertura, portafolio y capacidad de servicio, y proyecta la visión con la que Ucitech sigue acompañando al sector salud en Panamá.