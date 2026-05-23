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Panamá

Un acompañamiento para el sector salud

Publicado 2026/05/22 06:15:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Una opción de soluciones integrales para sector salud.

Durante la velada. Foto: Cortesía

Durante la velada. Foto: Cortesía

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Hace unos días Ucitech reafirmó su alianza con Johnson & Johnson MedTech  para la distribución de dispositivos médicos de cirugía en Panamá.

Con ese paso amplía su portafolio de soluciones y su capacidad para acompañar a instituciones de salud con tecnología de estándar mundial.

Ucitech, del Grupo Amarey, presentó su nueva identidad de marca, resaltando una evolución en su historia corporativa y reafirmando su posicionamiento como aliado estratégico de instituciones médicas y profesionales de la salud en el país.

Esta nueva identidad muestra la cobertura, portafolio y capacidad de servicio, y proyecta la visión con la que Ucitech  sigue acompañando al sector salud en Panamá.

 

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