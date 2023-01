20 años del Panama Jazz Festival con actividades para todos

El Panama Jazz Festival se prepara para recibir al público de todas las edades del 16 al 21 de enero con más de 100 actividades para niños, jóvenes y adultos en los diferentes escenarios que este año presenta el Festival.

Actividades educativas desde las 9am, conciertos gratuitos todos los días desde la 1pm en el área de La Plaza, conciertos familiares y nocturnos en Teatro Ateneo todos ubicados en Ciudad del Saber, 3 grandes conciertos en el Teatro Anayansi de Atlapa y el gran concierto de cierre en el cuadrángulo central de la Ciudad del Saber (Gratis).

En esta edición el Panama Jazz Festival presentará a más de 90 artistas internacionales de la talla del pianista cubano y ganador de 7 premios Grammys y 4 premios latín Grammy Chucho Valdés Quartet; la 2 veces ganadora de los premios Grammys

Catherine Russell, hija del Bocatoreño y leyenda del jazz Luis Russel, además tendremos el privilegio de ver en vivo por primera vez a la querida Erika Ender junto al Maestro Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade, el ensamble conformado por mujeres y artistas no binarios dirigido por Patricia Zárate de Pérez, El Global Jazz Womxn; el ganador con un Guiness World Record como el artista tropical con más producciones discográficas que han alcanzado la posición número uno en Billboard, Gilberto Santa Rosa, son algunos de los grandes artistas internacionales que se unen a la celebración de los 20 años del Festival.

Como cada año el Panama Jazz Festival contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el programa de interpretación musical, Berklee Global Jazz Institute (BGJI) diseñado para fomentar la creatividad y la maestría musical a través de diversas disciplinas musicales, con el pianista y compositor Danilo Pérez como su fundador y director artístico, la escuela independiente de música más antigua de Estados Unidos, el New England Conservatory (NEC), el New York Jazz Academy y otros invitados a los eventos educativos del festival.

Además de contar con la participación de más de 100 artistas nacionales como: La voz privilegiada e inconfundible, Idania Dowman, The Luis Russell Collective, agrupación panameña conformada por músicos de la Fundación Danilo Pérez impulsados por rescatar la memoria histórica y musical del pianista, compositor y arreglista bocatoreño Luis Carl Russell, la agrupación de música Fusión Folclórica de Panamá, Afrodisiaco, el nuevo proyecto educativo de Fundación Danilo Pérez que fomenta el desarrollo de la niña y la mujer a través de la música, Las Hijas del Jazz, bajo la dirección ejecutiva de Aleida Duartes (Fundación Danilo Pérez) y dirección musical de la Directora Ejecutiva del Panama Jazz Festival, Patricia Zárate; “El Príncipe del Sentimiento”, Celsito Quintero, joven cantautor de música típica panameña, hijo del folclorista Celso Quintero, que en poco tiempo ha dejado su marca en cuanto a la autoría de grandes éxitos de la música típica.

Descargando el APP Sched Panamá Jazz Festival a través de la página https://celebrando20anosdepjf.sched.com/ tendrán acceso directo y desde cualquier dispositivo digital, de las clínicas, horarios, artistas, y cronograma completo del Panama Jazz Festival 2023.

Hay que destacar que para estos 20 años el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, este año será gratis con un sin número de clínicas educativas presenciales y virtuales.

El VI Simposio de las Expresiones Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes de Panamá dirigido por el sociólogo y profesor Gerardo Maloney con el tema dedicado al bolero; la VII Conferencia de Educación en el Hogar. El II Simposio de la Música y la Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá que se enfocará en destacar su cultura musical y, el Primer Simposio Internacional: Panamá y el Caribe en la Historia del Jazz que presentará a la destacada académica estadounidense Lara Putnam, escritora del libro Radical Moves. Caribbean Migrants and the Politics of Race in the Jazz Age.

Asegura tus entradas con tiempo ingresando a www.panamajazzfestival.com

El festival se realiza gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y la Alcaldía de Panamá. El Panama Jazz Festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez bajo la Coproducción de Ciudad del Saber.

