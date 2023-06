Aldo Ranks y Karol G estrenan el 'videoclip' de 'Watati'

El cantante Aldo Ranks y Karol G estrenan el video de “Watati”, una de las canciones del soundtrack de “Barbie”, película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

“Barbie” llegará a los cines el próximo 20 de julio, sin embargo, “Watati” tiene algunas imágenes de la esperada película, además, “La Bichota” se convirtió en una muñeca para el videoclip de la canción.

En el video se puede ver a la colombiana en diferentes escenarios y con varios cambios de ropa haciendo alusión de que ella es una edición de la famosa muñeca.

El metraje tiene una duración de 2 minutos y 47 segundos fue dirigido por Mike Ho y filmado en Mundo Barbie (Los Ángeles), una exhibición que ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de Barbie en tamaño real.

“Watati”, elogiada como “fiesta de reggaetón” (Rolling Stones) y una “emocionante adición, lista para ser un éxito” (Hola!), también cuenta con imágenes de Aldo Ranks, sin embargo, en ningún momento interactúa con Karol G, por lo tanto, se presume que su aparición se rodó por separado.

El videoclip acumula más de 417 mil reproducciones en solo cinco horas, al momento de esta publicación, y casi cinco mil comentarios en Youtube, adicional, ocupa la posición número seis de las tendencias.

“No puedo estar más orgullosa de ver a Aldo Ranks junto a la Bichota, y esta es una plena. Panamá en la casa”, “Panamá y Colombia representando”, “Lo único malo de esta Canción es que termina”, y “Que gran reconocimiento para la leyenda urbana @AldoRanks”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la sección de comentarios.

Por otra parte, para promocionar el estreno ambos artistas han compartido pequeños extractos del videoclip, “La Bichota”, por su parte, reveló cuál es su Barbie favorita.

“La Barbie astronauta… Mi favorita. ‘Watati Video Oficial’. Tienes que verlo. Pdta. La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato, jajaja”, escribió la colombiana.

Por último, la colombiana reveló que ha sido un sueño formar parte de “Barbie”.

