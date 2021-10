Alexa Chacón fue moderadora de una exposición

A Alexa Chacón le pidieron ser moderadora de una exposición de Gregory Daines, People Manager de moda, joyería y relojes de Chanel.

Esto se dio en la universidad en la cual actualmente estudia Moda y Diseño, en Londres, Inglaterra.

Alexa Chacón muy feliz compartió la noticia con sus seguidores de la red social Instagram.

“Hoy fue un día increíble, Todas las semanas tenemos una charla en la universidad de un experto de algún sector de la industria de la moda, Estudiantes de años pasados se encargan de cada presentación”, escribió.

Agregó: “Esta semana me pidieron a mi moderarla y fue exactamente como lo he hecho toda la vida: escribí un guion de introducción y preguntas, lo pasé a revisión, me dieron feedback, hablé con el invitado y procedí".

También dijo: "Esta semana hablamos con Gregory Daines, People Manager de moda, joyería y relojes de Chanel”.

Manifestó “No me lo esperaba tan pronto, para serles honesta, de cada paso que he dado en mi vida he sacado el mayor provecho, aquí los frutos de tanto trabajo”.

La presentadora de moda estará un año en Inglaterra. Ella está muy activa mostrando todo lo que hace en esta ciudad.

“El Victoria & Albert Museum es impresionante, Hoy por fin lo pude recorrer bien y estoy, Fui con compañeras de la universidad a ver la exhibición Alice: curiouser and curiouser como parte de nuestras asignaciones de la semana. Que maravilloso vivir en una ciudad que te permita usar los museos como parte integral de tu educación”, indicó.

Alexa Carolina Chacón ha recibido muchas felicitaciones y halagos en su cuenta de instagram , de parte de sus seguidores, conocidos de la farándula panameña, también de sus ex- compañeros de trabajo.

“So elegant”, escribió @marelissa; “Amé ese look”, dijo @melapiedrahita; y “Tú eres bella… Ese look del vestido con la botas me encanta… ”, escribió @brigitcasis.

