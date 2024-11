Alimentación e hidratación en los desfiles patrios

En diversos puntos de la geografía nacional se estarán realizando los tradicionales desfiles para conmemorar los 203 años de la independencia de Panamá de España y con motivo a la fecha, el 28 de noviembre, las autoridades sanitarias anticiparon que estarán haciendo operativos para verificar el cumplimiento de las normas en los puestos de expendio de alimentos.

Aunado a los operativos de verificación, las personas que acudan a las rutas de los desfiles pueden tomar ciertas previsiones para evitar que su salud se vea comprometida, tanto como si son parte de una delegación o si solo van a ver los actos festivos.

Las actividades conmemorativas por fiestas patrias se hacen al aire libre, hay una mayor exposición al sol y las personas están más propensas a deshidratarse, por lo tanto, la nutricionista Maily Hernández recomendó beber suficiente agua o bebidas hidratantes naturales como el agua de coco y evitar las opciones artificiales.

Hernández comentó que tener una buena hidratación ayuda a impedir que las personas confundan las señales de hambre porque cuando se está deshidratado se tiene más apetito y se tiende a comer más cuando en realidad es una cuestión de sed.

La alimentación antes y durante los desfiles también es importante. Antes de salir de casa se aconseja tener un buen desayuno con un alto aporte de proteína y llevar consigo algunas meriendas como frutos secos, yogur y frutas para evitar estar picando en la calle.

En caso de que vaya a comer en la ruta de los desfiles, Hernández instó a mantener el balance, optar por opciones que no tengan un exceso de carbohidratos y evitar los vegetales crudos porque pueden estar expuestos a que se dañen o que no estén bien lavados y no consumir frituras.

Asimismo, hay que asegurarse que la comida esté bien cocida y que el lugar donde se haya preparado cumpla con las medidas de higiene.

Prevención

Además, de una buena nutrición e hidratación, el uso de bloqueador debe formar parte de las medidas preventivas durante las fiestas patrias.