Alta demanda de mujeres que buscan mejorar la estética de sus vaginas

De acuerdo a la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS) el número de mujeres que busca cambiar el aspecto de su vagina ha ido en aumento desde que la organización comenzó a seguir el avance de este tratamiento en el año 2015, registrando en tan solo un año, un crecimiento del 39%.

Asimismo, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS) confirma la Labioplastia como el procedimiento quirúrgico estético de más rápido crecimiento en todo el mundo.

Y es que, preocuparse por el aspecto físico exterior siempre ha sido lo más común entre los seres humanos. Lucir bien es un acto que reconforta y da seguridad, lo cual se puede lograr con ropa, cremas, cosméticos y hasta con cirugía.

Esta cirugía ha logrado gran popularidad en el mundo, siendo muy requerida durante el último año aún en pandemia. Así lo indica un estudio realizado por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), en el que se observa un crecimiento en un 24.1% de este tipo de procedimientos.

La Labioplastia ayuda a mejorar, no solo la estética de zona íntima, también puede corregir otros problemas. Se trata de una cirugía menor que se realiza en los genitales externos femeninos, permite remodelar y devolver a los labios menores su tamaño y aspecto natural, con unas proporciones normales, más juveniles y simétricas.

Al contrario de lo que muchas personas conocen, este es uno de los varios procedimientos ginecológicos estéticos que existen, a mencionar: rejuvenecimiento vaginal, remodelación de labios mayores, infiltración de labios mayores, remodelado púbico, recreación del himen, entre otras, aclaró el Ginecólogo-Obstetra, Samuel Delgado De Pasquale.

Según varios informes, el 87% de las solicitudes de una Labioplastía se debe a preocupaciones estética, seguida de malestar con el uso de ropa interior, luego por dolor o malestar durante el acto sexual y finalmente por malestar durante los ejercicios físicos.

En Panamá la situación no es distinta, cada vez son más las mujeres las que recurren a este procedimiento para mejorar problemas estéticos más que por salud. “La mayoría de pacientes solicitan una labioplastía por problemas estéticos. No diría que es por vanidad, sino porque la paciente no se siente a gusto con sus genitales y se cohíbe en su vida sexual. Mejorar el aspecto de sus genitales les ayuda en mejorar su autoestima y la calidad de vida sexual al sentirse a gusto con su cuerpo”, explicó el doctor Delgado De Pasquale.

Hay muchas razones que pueden llevar a una mujer a querer cambiar el aspecto de su vagina y, aunque muchas de ellas son por estética, otras pueden ser por la necesidad de sentirse más cómoda al sentarse o realizar determinados ejercicios.

Según dijo el experto, ocurren problemas de alargamiento, asimetría o hiperpigmentación (color oscuro) de los labios menores que es algo normal y que se dan en el transcurso de la vida de la mujer. También, hay casos por situaciones congénitas, por complicaciones en partos vaginales, traumas, accidentes o procedimientos quirúrgicos o estéticos previos que pueden afectar la apariencia de los labios menores y se hace la Labioplastía corregirlos.

No hay un tipo de vagina específico

A pesar de lo que te puedas imaginar o encontrar en internet, técnicamente no hay “tipos” establecidos de vaginas.

Algunas variaciones comunes en la forma, tamaño y color de tu vagina pueden parecerse a los siguientes ejemplos.

1. Labios asimétricos: Tu vagina puede tener labios asimétricos (lo que significa que uno de sus labios es más grande o más pequeño que el otro). Esto es increíblemente normal y no hay nada de qué preocuparse.

2. Labios pequeños: Puede notar que sus labios están metidos en su vulva o que sus labios vaginales externos son más grandes y cubren sus labios menores.

3. Labios grandes externos e internos: Es posible que tenga labios mayores o más hinchados. Es normal que sus labios vayan más allá de la vulva y sobresalgan. Es posible que descubra que algunas prendas de ropa interior, como las tangas, no ofrecen el tipo de apoyo que necesita.

4. Los labios exteriores sobresalen más: Es posible que tenga labios de los labios mayores que sean pequeños o más cortos, que muestren más sus labios menores y mayores.

5. Los labios internos sobresalen más: Es posible que tenga una vagina donde los labios internos sobresalen más o son más largos.

6. Clítoris grande o pequeño: Su clítoris puede ser más grande o más sensible.

7. Una vagina que no es rosada: Dependiendo de varios factores, también puedes encontrar que tu vagina varia en color. No todas las vaginas son rosadas. Algunas son marrones o del lado más rojo. Tampoco es anormal ver algo de decoloración en la piel que rodea la vagina.

Procedimiento sencillo

La Labioplastía suele ser un procedimiento ambulatorio, que demora aproximadamente de 30-60 minutos, se realiza bajo anestesia local y/o anestesia general.

En las primeras 72 horas se dará un proceso inflamatorio, por lo cual es indispensable el reposo y analgésicos, dijo el doctor Delgado Pasquale. Mientras que la incapacidad dependerá de cada actividad laboral, sin embargo; se recomienda de 5-7 días de incapacidad. El acto sexual debe reiniciarse de 4-5 semanas después de la cirugía, cuando se haya dado un proceso de cicatrización adecuado.

Antes de someterse a una Labioplastía, es importante que la paciente comunique a su ginecólogo explícitamente cuáles son sus expectativas y sobre esto el médico debe trabajar. “En ocasiones, es necesario contar con ayuda Psicológica para determinar estas expectativas y planear el tratamiento que sea lo más beneficioso para la paciente. Si llegara a ser necesario la evaluación preoperatoria por parte de otros especialistas antes de la cirugía, estas deben realizarse”, aclaró el ginecólogo.

La cirugía íntima es relativamente sencilla, poco invasiva y permite una recuperación rápida. Además, los resultados son satisfactorios ya que mejora la imagen de la paciente, aportando mayor confianza en sí misma.