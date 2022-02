Celebridades que han cambiado de género

Hace un año que Elliot Page anunció que se identifica como un hombre transgénero, desde entonces su transformación física ha sido más que evidente.

Page ha documentado su proceso a través de las redes sociales y sus seguidores han sido testigo de su evolución, primero inició con su nombre y un corte de cabello, luego se sometió a una cirugía para retirar los senos y el tejido mamario.

Su rostro también ha pasado por cambios, ya no luce expresiones suaves y delicadas, por el contrario, sus rasgos faciales ahora son más prominentes y marcados.

En mayo de 2021, Page publicó la primera fotografía de su transformación física, luego de someterse a una doble mastectomía. "El primer traje de baño de bebé trans", escribió entonces el actor y activista.

En la fotografía, Page, antes conocido como Ellen, posa en la orilla de una piscina y viste un short rojo, y con el torso al descubierto.

Transgénero es un "término general para las personas cuya identidad de género difiere del sexo que se les asignó al nacer. Las personas bajo el paraguas transgénero pueden describirse a sí mismas usando uno o más de una amplia variedad de términos, incluido transgénero", resalta Gay and Lesbian Alliance Against Defamation.



" Los médicos recetan hormonas a muchas personas transgénero para alinear sus cuerpos con su identidad de género. Algunos también se someten a cirugía", comenta la organización.

Tras esta publicación continuó posteando su transformación, sin embargo, la más reciente, resume en su totalidad los cambios por lo que ha pasado su cuerpo en un año.

Page se ha convertido en una de las voces más importantes de la comunidad trans, ha logrado una mayor visibilidad y representación en el mundo de la actuación, y ahora llevará su trabajo y activismo a la pantalla grandes.

El actor y activista es productor del documental "Into My Name" (Nel Mio Nome), donde se aborda la transición de género de jóvenes en Italia, y el cual será presentado por Page en Festival de Cine de Berlín.

En la actualidad de la transición de la que más se habla es la de Page, por su cambio radical y lo rápido que ha ocurrido su transformación, sin embargo, hay varias celebridades que también se han declarado transgénero.

Las hermanas Wachowski

Poco después del estreno de "Matrix Reloaded", en 2003, Lana, de 55 años y Lilly, de 52, declararon ser mujeres transgéneros. Ambas son reconocidas por ser las guonistas, productoras y creadoras de la trilogía de "Matrix", la cual regresó con una cuarta cinta el año pasado.

Caitlyn Jenner

William Bruce Jenner, atleta olímpico y padres de las Kardashian, inició su transición en 2015 y desde entonces se hace llamar Caitlyn Jenner.

NikkieTutorials

La estrella de Youtube reveló que es una mujer transgénero tras ser víctima de chantaje, decidió que sus seguidores, 15.3 millones en Instagram y más de 13 millones en Youtube, se enteraran por ella.

Nikkie de Jager, nombre real de la youtuber, inició su transición a los 14 años y contó con el apoyo de sus padres en el proceso.

Valentina Sampaio

En 2019, la modelo y actriz brasileña, se convirtió en la primera mujer transgénero de la marca de lencería Victoria's Secret.

Sampaio, inició su transición a los 8 años, pero no ha sido fácil, ya que cuando descubrían que era una mujer trans la despedían de las pasarelas, no obstante, ha superado los obstáculos y hoy por hoy es una de las modelos más reconocidas.

Zión Moreno

La modelo y actriz, de "Control Z" y el reboot de "Gossip Girl", es una mujer transgénero y una de las voces más representativas de comunidad Lgbtiq+.

