Alto consumo de alcohol, un enemigo del corazón

Aunque ya se ha hablado infinidad de veces sobre los efectos negativos del alcohol a la salud, no está de más recordar los efectos que pueden tener un alto cosumo de licor para la salud.

Uno de ellos es que puede afectar al corazón, tal como lo han recordado los especialistas, sobre todo para estas fechas de fin de año donde las festividades no faltarán.

Cuando se trata del alcohol y la salud del corazón, es posible que haya escuchado diferentes versiones. ¿Beber es tan malo para tu corazón?

Lo primero es lo primero: si toma alcohol, debe hacerlo con moderación para evitar problemas cardiacos relacionados con el alcohol. Y nunca debe usar alcohol intencionalmente para tratar de reducir su riesgo de enfermedad cardíaca.

La cardióloga Leslie Cho, del departamento de medicina cardiovascular de Cleveland Clinic, ofrece detalles acerca de algunos de los efectos del alcohol en el corazón:

- ¿Algún nivel de alcohol es seguro o beneficioso?: Es cierto, el vino tinto es una mejor opción que los licores fuertes. Pero, ¿puede un viaje al bar de vinos mejorar la salud de su corazón?

Nunca debe considerar el vino o cualquier otra bebida alcohólica como una forma de reducir su riesgo de enfermedad cardíaca. Y, de hecho, el estudio también mostró que beber uno o menos tragos por día estaba relacionado con la probabilidad más baja de morir por un derrame cerebral.

No obstante, la Dra. Cho señala que los datos más recientes muestran que es posible que no haya una cantidad de alcohol que sea realmente segura. “El mito de que el vino es beneficioso para la salud del corazón ya no es cierto”, afirma.

- El consumo prolongado de alcohol puede causar miocardiopatía alcohólica: Los efectos a corto plazo del alcohol (dolor de cabeza, náuseas, ya sabes el resto) son fáciles de identificar. Pero hay formas en que el alcohol afecta su cuerpo con el tiempo que es importante comprender. Uno de los efectos a largo plazo del alcohol en el corazón es la miocardiopatía alcohólica.

- Eleva la presión arterial: Ese cuarto trago en el bar puede parecer que te está relajando, pero en realidad está afectando tu cuerpo de manera diferente a lo que piensas. El alcohol puede afectar su presión arterial, causando que suba temporalmente.

- Aumento de la frecuencia cardIaca: Una de las cosas más importantes que hace su corazón es mantener un ritmo. En promedio, una frecuencia cardíaca regular es de 60 a 100 latidos por minuto cuando el cuerpo está en reposo.

