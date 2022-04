Amanda Miguel confesó que ha sido difícil retomar su vida tras la muerte de Diego Verdaguer

Diego Verdaguer falleció hace tres meses y por primera vez Amanda Miguel, su esposa, ha confesado que ha sido casi imposible para ella retomar tanto su vida personal como su carrera artística.

Amanda Miguel, de 65 años, lanzó un desgarrador mensaje que encendió las alertas, reseña Telemundo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante manifestó que hay días en los que no tiene ganas de hacer nada, pero sabe que a su amado no le gustaría eso, así que toma fuerzas y trata de continuar con los planes que tenía para antes de su partida.

"No ha sido nada fácil la vida sin mi marido, de verdad que no. Queda aceptarlo todo y seguir adelante con nuestros caminos y con los corazones rotos, por no tenernos para abrazarnos y acompañarnos", comenzó la intérprete de "Él me mintió".

La cantante dejó entrever que ya están alistando algo para honrar a Diego en los próximos conciertos, por lo que algunos se emocionaron al saber esta noticia.

“Por supuesto que estoy trabajando y preparándome para hacer algo muy especial con la gira”, expresó.

Para finalizar, Amanda Miguel reveló que los próximos días estará acompañada por varios miembros de su familia, lo que ayudará a que su mente se distraiga y a sentirse amada, pues desde la partida del hombre que la acompañó durante tantos años, las cosas jamás serán igual.'



Espectáculo

Amanda Miguel y Ana Victoria harán gira en homenaje a Diego Verdaguer, es decir, retomarán el tour que el músico tenía planeado antes de su muerte.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Amanda y Victoria anunciaron que sucedería con las fechas de concierto previstas para el tour “Siempre te Amaré”, cuya nueva fecha de arranque será el próximo 5 de agosto.

"Gracias a todos los medios por compartir esta noticia, esta gira es extremadamente retadora, en todos los aspectos, emocionales y físicos, es un tributo con todo el amor, de nosotras… para Diego", escribió Amanda Miguel en Twitter.

Gracias a todos los medios por compartir esta noticia, esta gira es extremadamente retadora, en todos los aspectos, emocionales y físicos, es un tributo con todo el amor, de nosotras… para Diego.#AmandaMiguel #AnaVictoria #DiegoVerdaguer #siempreteamarethetour pic.twitter.com/m19hzyBEtW— Amanda Miguel (@amandamiguels) April 6, 2022

