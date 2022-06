Amber Heard confiesa que continúa amando a Johnny Depp

Un nuevo adelanto de la primera entrevista de Amber Heard, luego de la victoria de Johnny Depp en la corte, con “Today”, de NBC, ha dejado en evidencia que la actriz supuestamente aún tiene sentimientos por la estrella de “Piratas del Caribe”.

Heard le confesó a Savannah Guthrie, de NBC, que sigue amando a su exesposo: “Sí, sí. Absolutamente, le quiero”.

Según Heard, amó a Depp con todo su corazón e intentó con todas sus fuerzas hacer funcionar una “relación profundamente rota” y aunque reconoce que fracasó no guarda malos sentimientos hacía el histrión.

Adicional, considera que el juicio fue una “total humillación mundial” para ella, algo que, de acuerdo a la actriz, Depp le prometió en un mensaje.

Respecto al artículo que publicó en 2018, en “The Washington Post”, comentó que dio por sentado lo que se suponía era su derecho a expresarse y nuevamente reiteró que el escrito no guardaba relación con el actor.

