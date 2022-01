Ana Blanco siempre soñó con casarse y ese momento está cerca

El nombre de Ana Blanco vuelve a sonar, en esta ocasión ha generado comentarios tras anunciar que se va a casar.

Versión impresa

La exaspirante a la corona de Señorita Panamá anunció a sus seguidores que empezará a organizar su boda con su novio Luis.

“Estoy demasiado feliz porque voy a empezar mi boda, es superirreal, porque desde pequeña pensaba que me iba a casar, pero no pensaba que llegara el día, y ahora estoy viendo lugares y me pongo a llorar, porque me emocionó sola”, expresó Ana Blanco en su historias de Instagram.

Ana Blanco comentó que compartirá el proceso, ya que no es buena organizando cosas y menos si se trata de su propia boda.

La joven, quien es de origen guna y se hizo famosa por su historia de adopción por españoles, tiene una relación con Luis, un hombre mayor que ella.

Desde que se conoció la historia de la exaspirante a Señorita Panamá, uno de los puntos que ha generado críticas es su relación amorosa.

Hace algunas semanas, los seguidores de Ana Blanco le preguntaban dónde sería la boda y cuándo, a lo que ella respondió que muy pronto.

La panameña se muestra muy enamorada de su pareja, quien siempre ha estado para ella en todo momento.

VEA TAMBIÉN: ¿En qué consiste la terapia de pareja?

La pareja es muy activa en redes sociales, más que nada en Tik Tok donde comparten sus aventuras.

Datos

Hace un tiempo hubo rumores de que Ana Blanco estaba embarazada, comentarios que ella desmintió.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!