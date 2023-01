Ana de Armas y Jenna Ortega, nominadas en los premios SAG

La actriz cubano-española Ana de Armas y la estadounidense con raíces mexicanas y puertorriqueñas Jenna Ortega fueron nominadas este miércoles en la 29ª edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG, en inglés) por sus trabajos en el filme "Blonde" y la serie "Wednesday", respectivamente.

De Armas, que interpretó a Marilyn Monroe en "Blonde", competirá por el título de mejor actriz protagonista contra Cate Blanchett por su papel en "Tár", Michelle Yeoh por "Everything Everywhere All at Once", Viola Davis por "The Woman King" y Danielle Deadwyler por "Till".

Por su parte, Ortega se enfrentará en la categoría de mejor actriz de serie de comedia a Quinta Brunson de "Abbott Elementary", Jean Smart de "Hacks", Rachel Brosnahan de "The Marvelous Mrs. Maisel" y Christina Applegate de "Dead to me".

Las nominaciones anunciadas este miércoles estuvieron lideradas por los largometrajes "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh, y "Everything Everywhere All At Once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, con cinco cada una.

La película de McDonagh ya se coronó como la favorita de los Globos de Oro este martes y ahora aspira a los premios SAG en las categorías de mejor actor protagonista con Colin Farrell; mejor actor de reparto con nominaciones para Brendan Gleeson y Barry Keoghan; mejor actriz de reparto con Kerry Condon y mejor elenco en un filme.

Por su parte "Evereything Everywhere All At Once" aspira a ganar en las categorías de mejor actriz (Michelle Yeoh), mejor actor de reparto (Ke Huy Quan), mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu) y mejor elenco en una película.

El trabajo más personal de Steven Spielberg, "The Fabelmans", la película dramática triunfadora en los Globos de Oro, recibió dos menciones en los SAG en las categorías de mejor actor de reparto (Paul Dano) y mejor elenco en una película.

Asimismo, filmes como "The Woman King", protagonizado por Viola Davis; "The Whale" con Brendan Fraser, y "Black Panther: Wakanda Forever" obtuvieron dos nominaciones cada una; mientras que "Babylon", una de las favoritas de la temporada de premios, solo obtuvo una a mejor elenco en una película.

En el ámbito televisivo, la serie "Ozark" lidera con cuatro nominaciones: mejor actor de serie dramática, dos a mejor actriz de serie dramática y una a mejor montaje de serie dramática. "Better Call Saul", "Only Murders in the Building" y "Barry" le siguieron con tres nominaciones cada una.

Este año, los SAG han dejado afuera trabajos de latinos que han tenido repercusión, como el papel del mexicano Diego Calva en "Babylon" y el de Diego Luna en "Andor".

