Anahí confesó que sus trastornos alimenticios iniciaron por el comentario de un productor

La cantante y actriz Anahí reveló cómo inició su trastornos alimenticios.

Anahí participó en el podcast del influencer y motivador Daniel Habif, donde abordó cómo inició la anorexia que estuvo a punto de acabar con su vida, se lee en La Botana.

Según declaraciones de la actriz, sus trastornos se originaron por el comentario de un productor.

"Estaba muy chiquita, como 13 o 14 años, un productor que claro que no te voy a decir quién es, me dijo: 'Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que ser flaquita, no puede ser gordita'", dijo.

Anahí manifestó que sufrió mucho por ese comentario, "eres una niña, estás vulnerable, te puedo decir que lo que más detono mi anorexia fue ese comentario, hoy a mis 37 años me acuerdo que sufrí mucho cuando escuché eso”, comentó.

Anahí tuvo algunas complicaciones emocionales y físicas por dejar de comer, incluso una vez fue a dar al hospital por un problema cardíaco.

En las giras de RBD en su cuarto de hotel se sentía mal, sola, le hablaba a su mamá o alguien de la familia y les decía que se iba lanzar por la ventana.

En cuanto a la música, la artista dijo que ella y los demás ex integrantes de RBD tienen una sorpresa para el próximo 4 de octubre, que han denominado “Día Mundial de RBD”, y sin dar más detalles, invitó a todos sus fans para que se suscriban a la página RB2 para irles contando.

Hasta el momento no se sabe si todos los miembros de RBD participarán, según Anahí no saben qué van hacer exactamente y todo lo están planeado sobre la marcha, pero mantendrán al tanto a sus seguidores en la página RB2.

“Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo, que estamos todos queriendo hacer algo”, indicó.