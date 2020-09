Andrea Legarreta continuará su recuperación contra la COVID-19 en casa

La actriz y conductora Andrea Legarreta ha salido del hospital, donde fue ingresada la semana pasada tras dar positivo a la COVID-19.

Andrea Legarreta también presentaba síntomas de neumonía, sin embargo, la actriz aseguró que está recuperada y puede continuar restableciéndose en casa, se lee en La Botana.

"Mis amores mi casa, mi cama. Gracias a Dios. Día a día mejorando. Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa para continuar con el tratamiento", escribió en Instagram Legarreta.

Andrea también compartió que no tendrá secuelas por esta enfermedad: “También es una buena noticia que, al ser una neumonía leve, me dicen los doctores que mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daños”.



Legarreta agradeció al personal médico y hospitalario la atención recibida: “¡GRACIAS A TODO el personal de los hospitales! ¡Son unos guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto! ¡Dios los bendiga!”, escribió en la que se ve su mano entrelazada con la de su esposo Erik Rubín y las de sus hijas Mía y Nina.

Durante su hospitalización la actriz compartió un video en donde aseguró que se encontraba bien y dijo que los medicamentos se los estaban administrando vía intravenosa y no requirió oxígeno.

“Estamos muy bien. Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito”, añadió en el clip.'



Andrea Lagarreta no solo padeció de la COVID-19, la actriz y conductora también presentaba síntomas leves de neumonía, por lo que tuvo que ser hospitalizada la semana pasada.

El 4 de septiembre, Andrea Legarreta fue internada de urgencia en un hospital al sur de la ciudad de México.

El periodista Alex Kaffie informó en su columna ‘Sin lisonja’ que, debido a la delicada salud de Andrea, Maribel Guardia suplantará a la conductora toda esta semana en el programa ‘Hoy’, reportó TV Notas México.

''Sí, Maribel Guardia va a ser quien supla a Andrea Legarreta (que se encuentra aislada tras contagiarse de COVID-19) en el programa antes mencionado. La versión femenina de Dorian Grey fungirá de conductora interina en el matutino de Las Estrellas'', destacó Alex.