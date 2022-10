Andrés García continúa con vida, pero está delicado, según su esposa

La esposa del actor Andrés García, Margarita Portillo, aclaró los rumores de que su esposo falleció y aseguró que a pesar de que está estable su situación de salud sigue siendo delicada.

En el programa “Todo para la mujer”, Portillo expresó que todo lo que se dice sobre su esposo es mentira, en referencia a la afirmación sobre su muerte, con las cuales solo buscan generar likes o vistas.

“Andrés está estable, es mentira eso que publican, que ojalá que les caiga una maldición a esa gente, porque es simplemente por ganar vistas, o likes, o como se llame, pero mientras hacen eso yo creo que le dan más larga vida a Andrés”, comentó Portillo.

El histrión, de 81 años, tiene días buenos y malos, por su estado de salud, de repente está mejor y en ocasiones se queda en cama porque no se siente bien.

“(…) porque está enfermedad es incurable y evolutiva, y es una enfermedad muy complicada que yo desconocía todo de ella”, aportó la esposa del protagonista de “Pedro Navajas”.

García sufre cirrosis y su caso es muy complicado debido a los problemas sanguíneos que padece, por lo que su esposa describe la situación como “complicada y horrible”, aunado a ello, el histrión está viviendo “cosas muy feas”.

Asimismo, la esposa del actor desmintió los rumores de que García está consumiendo bebidas alcohólicas e insistió que a pesar de lo delicado de la situación se encuentra bien “dentro de lo que cabe”.

Añadió: “Pero Andrés está bien dentro de lo que cabe (…) Está en casa, y dentro de todo está bien (…) No, no está tomando, que yo sepa no, eso es mentira”.

Los rumores sobre la muerte del actor ocurrieron el 23 de octubre, y supuestamente ocurrió en Acapulco, noticia que también fue negada por el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Las especulaciones sobre la muerte se deben al diagnóstico de cirrosis hepática, condición que afectó la calidad de vida del actor y enfermedad que ha hecho pensar a García que este será su último año.

