Andrés García explica que la mala relación con sus hijos es porque no les dedicó tiempo

El actor Andrés García ha reconocido que la mala relación que tiene con sus hijos, es resultado de no haberles dedicado parte de su tiempo, pues se dedicó al trabajo y a formar un patrimonio económico.

"Yo creo que no pude estar el tiempo que yo debí estar con mis hijos, porque yo siempre quise tener lo que tenían los multimillonarios", dijo el actor en entrevista para "El Minuto que cambió destino".

García tiene cuatro hijos reconocidos: Andrés y Leonardo, de su primer matrimonio, Andrea, fruto de la relación del actor con María Fernanda Ampudia, y Arena, esta última reveló Andrés que se enteró de su existencia cuando él ya tenía 36 años, se lee en La Botana.

El actor dio este consejo: "Yo les diría a las personas que convivan más con sus hijos, lo más posible, es muy importante".

Sobre su relación actual con sus hijos, García reveló que con ninguno se lleva bien “porque salieron muy García; cada uno quería hacer su imperio, su estrellato, y les estorbaba la sombra del papá".

Añadió "yo los metí a las primeras películas, pero ya luego querían estar en películas donde no estuviera su papá que los regañara. Yo quería que fueran grandes actores y salieron buenos actores. Ya ni de grandes hubo buena relación”.

En una nota del Milenio detallan que Andrés Andrés contó que a Arena “la he visto dos o tres veces, me habla de vez en cuando”, mientras que con Andrea “hace tiempo que no la veo; la vi cuando estábamos trabajando los dos en Estrella TV, el programa que yo tenía en Estados Unidos. Luego ella hizo su propia vida, de hecho, no le habla ni a su mamá. Ella decidió hacer sus amistades y como que adopto una familia de otra señora”.



"Siempre quise tener lugares grandes y trabajé toda la vida. Fue un mal cálculo que hice, pero de no haber tenido nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar",

Roberto Palazuelos declaró que le sorprendió que Andrés García le heredara el 50% de sus propiedades, y reveló si ha tenido problemas con la familia del actor.

Andrés García conoce a Roberto desde muy niño, y le tiene un cariño muy especial, sobre todo porque ha sido de parte de él, de quien más ayuda ha recibido en los momentos más difíciles de salud y económicos que ha enfrentado.

Palazuelos comentó: “Yo le había sugerido que me pusiera de albacea de sus bienes para poner orden y distribuir a sus familiares. De repente un día llegó y me dijo que ya estaba el testamento, yo pensé que aparecía yo de albacea, pero al leerlo me enteré de que me había heredado el 50% de sus propiedades”.