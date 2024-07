Ángela Aguilar y Christian Nodal enciende las redes sociales

Ángela Aguilar y Christian Nodal publicaron sus primeras fotos como recién casados en Instagram, esto luego de que el padre de la novia, Pepe Aguilar, compartiera las primeras instantáneas del matrimonio.

Los recién casados unieron sus vidas por lo civil el 24 de julio, en una ceremonia celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, frente a sus amigos y seres queridos.

En las primeras imágenes de la boda se puede ver a parte de los invitados, los padres de los novios y a Marc Anthony, presuntamente el padrino del enlace, y su esposa Nadia Ferreira.

Aguilar, de 20 años, y Nodal, de 25, por su parte, hicieron su debut como esposos en redes sociales con una publicación conjunta en Instagram. Publicaron dos imágenes, en una se están besando y en la otra están muy sonrientes, y en la descripción escribieron la fecha del matrimonio.

Adicionalmente, Aguilar grabó un video el día de su matrimonio en el que le envió un saludo a sus amigos de Premios Juventud. Las imágenes se proyectaron en la ceremonia y se puede ver a la hija de Aguilar saludando a sus “amigos de Premios Juventud” y al final del video sale Nodal, le sonríe a la cámara y saluda. Los dos se agarran de la mano y se van juntos.

Las primeras publicaciones oficiales de los recién casados han gustado mucho, pero también han sido motivo de críticas, ya que el matrimonio se produce a pocos meses de que Nodal terminó su relación con Cazzu.

La publicación de Nodal y Aguilar cuenta con más de 1,3 millones de “me gusta” y más de 56,3 mil comentarios, aunque los artistas tuvieron que limitar un poco los comentarios, medida que no evitó que se filtrara uno que otra crítica.

“El padre promedio en México”, “Ni Anuel se ha atrevido a tanto”, “AYYYYY NOOOOO, qué cinismo, ‘no soy como aquellas muchachitas facilitas’”, “Ni el Gabriel Soto con la Irina, bueno ni Pique llegó a tanto”, “Mi ex con el que me dijo que no había nada” y “Como quiera se van a divorciar”, son algunos de los comentarios.

Sobre el acoso que ha recibido Aguilar, el hijo de Antonio Aguilar se pronunció brevemente, dijo: “Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y, en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje de su vida, todo es posible”.

Noviazgo

Nodal y Aguilar dieron a conocer su noviazgo en junio pasado, y los rumores sobre un posible compromiso ya corrían por redes sociales tras su viaje a Europa, unas semanas después del rompimiento del intérprete con Cazzu, cantante argentina con quien estuvo desde 2022 hasta mayo de 2024 y con quien tiene a su hija Inti de 10 meses de edad.

