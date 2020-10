Ángela Ponce sobre la 'unión igualitaria': 'La sociedad no tiene que tolerar nada, simplemente tiene que respetar'

La Señorita Panamá Carmen Jaramillo protagonizó un Instagram Live con la representante de España en el Miss Universo 2018, Ángela Ponce en donde abordaron varios temas sobre sus experiencias en los certámenes de belleza e incluso hablaron sobre la unión igualitaria.

Versión impresa

Carmen Jaramillo habló sobre el debate que se está llevando en nuestro país sobre la unión civil de parejas del mismo sexo y en este sentido, la beldad le consultó a Ángela si la sociedad está preparada para ello.

“¿Crees tú que la sociedad está realmente preparada para tolerar y aceptar la diversidad?”, preguntó Jaramillo.

Ángela estaba muy preparada y enterada del debate que ha divido a la opinión en nuestro país y explicó que la sociedad no tiene que estar preparada para tolerar simplemente tiene que respetar.

“La sociedad no tiene que estar preparada para tolerar, porque a mí no me tiene que tolerar, ni a mí me tienen que incluir en nada, simplemente me tienes que respetar”, dijo Ángela.

La exreina de belleza, manifestó que es curioso que las personas que se oponen a la unión igualitaria no necesitan esos derechos. “Entonces a que te tienes que poner tú, si tú no necesitas esos derechos simplemente no tienes por qué tener una opinión, porque tú no lo estás necesitando. Porque si te opones a algo que no necesitas eres una mala persona”, explicó.

En este sentido, Ángela detalla que cuando algún país está debatiendo sobre este tema las personas deben continuar luchando porque al final a quién le hace daño y que el “amor es amor”.

Añadió que ya es hora de que la sociedad de replantee el concepto de familia y matrimonio.

VEA TAMBIÉN: Primer concurso digital ‘Innovatón’ para emprendedores

“Todo tiene que partir en base al respeto, de que todos podamos gozar de los mismos derechos en una sociedad en la que debemos vivir en igualdad”, opinó Jaramillo.



El perfil oficial del certamen Señorita Panamá colgó la entrevista completa con la primera mujer transgénero que ha participado en el Miss Universo, y los seguidores se mostraron complacidos con los detalles que compartió de su participación en el concurso.