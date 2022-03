Anthony Hopkins, Youn Yuh-jung y otros famosos que entregarán los premios Óscar

Un selecto grupo de actores y actrices tendrá la responsabilidad de anunciar a los ganadores de cada categoría de los premios Óscar.

La Academia de Hollywood anunció a inicios de mes parte de la alineación estelar que confirmó su participación en calidad de presentadores como Lady Gaga, Kevin Costner, Youn Yuh-jung, Rosie Perez, Chris Rock y Zoë Kravitz.

Esta semana se confirmó la segunda tanda de invitados a la gran gala y que se encargarán de anunciar a los ganadores.

John Leguizamo, Anthony Hopkins, Rami Malek, Uma Thurman, Lily James, Simu Liu y Ruth E. Carter, se unirán al line up de famosos que entregarán los premios Óscar, el próximo 27 de marzo.

Algunas de estas celebridades ya han estado en el escenario de los premios Óscar, el Dolby Theatre, pero como ganadores, Hopkins, por ejemplo, ganó como "Mejor actor" el año pasado.

En la misma gala Yuh-jung se hizo del premió como "Mejor actriz de reparto" por "Minari" y se espera que este año presente esta misma categoría, aunque la Academia de Hollywood mantiene en reserva qué premios entregan los invitados.

Lady Gaga es un caso especial, pese a que fue reconocida por su trabajo en "House of Gucci" en otras premiaciones en los Óscar no logró la nominación como "Mejor actriz", no obstante, continuará con su participación en la ceremonia.

Gaga también será coanfitriona junto a Billy Porter, Eric McCormack y David Furnish de la fiesta de presentación de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el Sida.

Para la 94 edición de los Premios de la Academia se recuperó la figura del maestro de ceremonias, algo que no sucedía desde el 2018, cuando Jimmy Kimmel fue el anfitrión de la velada.

Tres mujeres, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes conducirán la gala que se realizará en tres actos de una hora cada uno.

Otro cambio que sufrió la gala guarda relación con ocho premiaciones, las cuales no serán televisadas y se entregarán antes que empiece la ceremonia. Este es un intento de la Academia para aligerar la gala y mejorar los índices de audiencia, reseñó EFE.

El cambio no fue bien recibido, especialmente por los nominados en las categorías afectadas, amenazan con no asistir o boicotear el evento.

Mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora, son las categorías afectadas.

