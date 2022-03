Anuel AA genera comentarios tras cambiar su foto de perfil por una de Yailin en Instagram

Emmanuel Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, y su novia Jorgina Guillermo, Yailin “La Más Viral”, se han convertido en una de las parejas más mediáticas del 2022.

Constantemente Anuel AA y Yailin demuestran que están aparentemente enamorados en las redes sociales y no se amilanan para darse muestras de afecto en público, convirtiéndose así en tema de conversación.

La pareja nuevamente ha dado de qué hablar, esta vez, el motivo lo ha dado el rapero, colocó en su perfil de Instagram, donde acumula más de 27 millones de seguidores, una foto de su amada.

En estos tiempos colocar la foto de la pareja de fondo de pantallas o de perfil en alguna red social podría considerarse como una “muestra de amor” y al parecer eso es lo que le sobra a Anuel AA.

Como es costumbre, las críticas y opiniones encontradas no se han hecho esperar. ¿Será una muestra de amor por parte de Anuel o una práctica controladora de Yailin?

“Todo lo que hace para que la tóxica lo deje en paz”, “¿Enamorado? Sometido y ella intensa”, “Yo no sé cuál es el dolor de la gente, él está enamorado y ya supérenlo”, “Él no está enamorado, él no supera a Karol por eso hace todo eso para llamar su atención”, son algunas de las reacciones.

Relación

Anuel AA y Yailin confirmaron su relación a inicios de años y lo realizaron a través de mensajes que se intercambiaban en las redes sociales.

La pareja actualmente está comprometida y recientemente el cantante le regaló un lujoso obsequio a Yailin, un Bentley blanco.

Para presumir el obsequió “La Más Viral” se realizó una sesión de foto, posó con un diminuto vestido de baño rojo y unas botas a juego.

“Gracias mi rey por mi juguete nuevo”, escribió la famosa, con más de 4.2 millones de seguidores en Instagram.

