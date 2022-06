Anuel AA preocupa nuevamente a sus seguidores por su repentina pérdida de peso

Anuel AA se volvió tendencia hace algunas semanas tras subir un video en frente el espejo diciendo: “Lo que estoy es listo. Cuando saqué el disco de Emmanuel estaba bien gordo. Ahora que me veo bien, que si estoy flaco, que si las drogas”, comentó el cantante, mientras se grababa.

“Mira, lo que pasa es que ustedes están bien mordidos. Siguen pasando los años y yo sigo en la cima y no encuentran cómo sacarme de aquí arriba. Y hay momentos que parece que voy para abajo y, de nada, suelto una canción que es un palo, alguna loquera que se vuelve número uno, una gira que se va sold out”, agregó el artista.

Todo parece indicar que el cantante está experimentando muchos cambios en los ultimos meses, pues además de su boda con Yailin "La Más Viral", también está trabajando en su figura.

Muchos de sus seguidores piensan que el motivo de que Anuel haya bajado de peso en tan poco tiempo es la tristeza por la ruptura de su antigua relación.

Son muchos los que creen que el puertorriqueño no lo está pasando nada bien por el fin del noviazgo con la colombiana y que eso le ha hecho perder varios kilos. "Te ves flaquito, ¡Dios mío, qué fuerte son las rupturas!", "Está flaco, le ha dado duro la separación" y "Se le ve que está sufriendo", han sido algunos de los comentarios de sus seguidores.

Su ahora esposa Yailin en su momento también salió en su defensa alegando qué "Emma quiere estar flaco, dice que así se ve más joven. Nos vamos para el gimnasio también".

El día de ayer nuevamente tras una nueva publicacion del cantante en la que anunciaba por medio de un video que sacaria musica nueva subtitulando el video con "Qué vende mejor? Un álbum? o Un video hablando Mieda?", se volvieron a encender los comentarios y las preocupaciones de las personas por la perdida notoria de peso del portoriqueño.

En los comentarios se pude observar como las personas manifiestan su preocupación y como otros solo se burlan de su fisico "Dios mío estás seco hijo, no te quites esa cadena q te lleva el viento", "Santo Dios que flaco". comentarios que se pueden leer en su publicación de instagram.

El artista confesó en una entrevista de Alofoke Radio Show, la verdadera razón por la cual había decidido bajar de peso. Confesó que durante la pandemia él estaba gordo, que comía mal y que fue en un encuentro con otros artistas que él se dio cuenta de cómo se veía y decidió empezar a cambiar sus hábitos.

“Para el disco de ‘Emmanuel’ estaba flaco, yo siempre he sido flaco, pero con la pandemia me puse bien gordo, me la pasaba comiendo y yo ni me había dado cuenta. Cuando salí en una foto con Daddy Yankee, Residente, todos me decían ‘diablos, ‘brother’, estás bien gordo’”, afirmó el cantante.

