Anuel AA y Yailin 'La más viral' se casaron y las reacciones no se han hecho esperar

Anuel AA y Yailin “La más viral” no estaban bromeando cuando manifestaron su deseo de casarse y la tarde de este viernes, 10 de junio, lo confirmaron, ya son esposos.

Una de las parejas más mediáticas ha contraído matrimonio luego de que se comprometieron a finales de enero, poco después de anunciar que tenían una relación sentimental.

Georgina Guillermo, nombre real de Yailin, fue quien compartió la buena nueva a través de su cuenta de Instagram, publicó tres fotografías en donde se ve junto a Anuel AA.

En las instantáneas se ve al cantante firmando lo que se presume sean los documentos del enlace por lo civil, algo que su ahora esposa nunca se imaginó.

“Te amo, nunca imaginé este momento ni cómo se sentía, gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo”, fueron las primeras palabras de Yailin.

Luego continuó diciendo: “Espero que esto dure años y años juntos, dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu esposa”.

El esposo de Yailin, por su parte, aún no ha hecho alguna publicación al respecto, sin embargo, los mensajes de felicitaciones y las críticas no se han hecho esperar.

“Felicidades baby”, “Ta clava’o jajaja felicidades a los 2”, “Felicidades gwwwwaaaayyyyyyyy, que ricooooooooooo yo sí me alegro” y “fan de esta pareja”, son algunos de los comentarios.

Pese a que algunos se alegraron por los recién casados, otros aprovecharon para recordarle a la ex a Anuel AA. Nuevamente, sale a relucir el nombre de Carolina Navarro, conocida como Karol G.

“A los hombres no le gustan las mujeres buenas, lo más real que pudo decir”, “Felicidades, hoy no se cena en Colombia”, “Karol solo fue la mujer del proceso” y “Por fin ya era hora, ahora si dejen en paz a mi Bichota no la vinculen con él”, se puede leer en la sección de comentarios de la publicación de Yailin.

Pero esto no es todo, la cereza del pastel es la duda sobre si existe o no un acuerdo prenupcial. “Hay un acuerdo donde no le puedes quitar nada de su money”, afirma un usuario.

