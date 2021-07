Anyuri: Su canción 'Más de lo que mereces' está entre las más escuchadas de YouTube

Hace unos días, Anyuri estrenó su nuevo tema musical “Más de lo que mereces”, el cual ha tenido una aceptación en comparación con tros temas de la cantante.

Versión impresa

Por esta canción, Anyuri ha estado en medio de adeptos y detractores, no obstante, el tema está entre las más escuchadas de YouTube.

Al menos así lo dio a conocer Anyuri, "La Cuchita", en su cuenta de Instagram.

"Mi gente. No existen palabras en este planeta que se acerquen a lo agradecida que estoy ya vamos de #19 en los YouTube charts , casi más de 1,000 videos en tik Tok, 14,000 reproducciones en spotify todo orgánico gracias a Dios y el apoyo de ustedes vamos por más!!!", escribió.

Añadió: "Quiero llegar a la numero uno para ser mundial los amo".

Esta publicación lleva más de 145 comentarios y 5,500 likes. En su mayoría los mensajes son de apoyo.

"Dios es bueno y su tiempo es perfecto. Sigan escuchando, compartiendo y dejando sus comentarios", también escribió en otro comentario que publicó la cantante.

Desde que Anyuri estrenó este tema, en las redes, muchos cibernautas han expresado que con esta canción Anyuri dio un giro en su carrera, con una letra más limpias y con más sentimientos que sus anteriores canciones, por lo que le aconsejan seguir con ese estilo musical.

VEA TAMBIÉN: 'Agua y Plata. La Ruta de los Imperios', muestra colectiva de carteles

“Honestamente la escuché dos veces me gustó esta canción, y qué bueno que estés trabajando otro tipo de contenido, aquí en Panamá hay mucho talento para dar palo fuera del país”, han sido uno de los tantos comentarios que le han dejado desde el lanzamiento.

“La verdad no escucho su música, pero con esta canción ya tiene mis respetos. Buen tema” y “Al fin Anyuri entendió qué es música, así mismo es Anyuri, felicidades. Siga por eso camino del flow y siempre debes pensar en tus fans, en lo que le gusta o qué tema le encanta, y creo que has comprendido eso, no soy tu fan, pero esta canción esta buena”, también le dejaron en estos días.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!