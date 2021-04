Apoyan a Frida Sofía tras acusar a su abuelo de abuso sexual: 'Yo sí te creo'

Enojados, así están algunos internautas, pues no les agradó que Alejandra Guzmán antepusiera la versión de su padre, Enrique Guzmán, en la cual se deslindó de haber violentado sexualmente a su nieta Frida Sofía.

Versión impresa

En Twitter, usuarios reprobaron que La Reina del Rock calificará a su hija como una persona que necesitaba atención psiquiátrica de manera urgente. Ello, tras pedirle en un video que diera fin con las supuestas difamaciones contra su abuelo y el resto de su familia.

Después de que Alejandra Guzmán revelará que “metería las manos al fuego” por su padre. las críticas no se hicieron esperar, y, al momento, siguen siendo tendencia en Twitter. Hay quienes aseguran que si Frida Sofía tiene algún trastorno, es por la disfuncional familia que la rodea.

“Yo sí le creo a Frida Sofia , hija de Alejandra Guzmán. Le creo a toda mujer que diga que fue objeto de abuso o acoso sexual. Me es difícil no creerle a una mujer cuando señala abuso o acoso sexual . En fin....”, dijo una usuaria en la red social.

“No te mames Alejandra Guzmán 'obviamente' tu hija no está bien mentalmente, imagínate el trauma de un hijo al ver a su mamá pudrirse en drogas y alcohol, a eso súmale el abuso por parte de tus parejas y su propio abuelo ¿neta espera que esté sana mentalmente?”, opinó otra de las declaraciones de Guzmán, se lee en Infobae.

Mediante la publicación del hashtag #YosítecreoFridaSofía le escribieron fuertes comentarios a la cantante, aunque también hay quien la defiende.

“Es increíble que una madre hable de esa manera, que sea capaz de poner las manos al fuego por el padre y no por la hija”; “Sin duda hay muchas personas que no merecen ser madres”; “Me impresiona como defiende al agresor antes que a su hija”; “Como madre debería creerle a su hija, pero cómo puede decir que mete las mano al fuego por su padre”; “Defiende al abusador, me parece deplorable como madre”, son sólo algunos de los comentarios negativos que recibió en su publicación.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no ha salido a responder a las críticas, sólo realizó una publicación de una postal en la que aparece en un estudio de grabación junto a su equipo y acompañada del texto: “Momento mágico el rock alimenta”, escribió.

VEA TAMBIÉN: ¿Cuándo se debe desechar la ropa interior?

Por otro lado, Frida Sofia compartió en su cuenta oficial de Instagram un comunicado en respuesta al video que subió el día de ayer su mamá, la cantante mexicana Alejandra Guzmán, en torno a las declaraciones por un supuesto abusó sexual que sufrió en la infancia por parte de su abuelo.

En el mensaje mantiene su postura sobre que Enrique Guzmán la violento sexualmente cuando ella tenía cinco años y le pide a la Reina de Corazones que ya no lo encubra más.

Sofía reclamó que, aunque Alejandra Guzmán sabe de la violencia que el rockero le propinó a Silvia Pinal, y a ella misma, decida respaldar a su abuelo: “Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes”.

Declaró que Alejandra también sufrió de abuso : “Siempre abusó de ti en todos sentidos y ahora sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad”.

VEA TAMBIÉN: Príncipe Felipe, rumores de sus infidelidades

En el texto expresó que ella tiene la intención de sanar las heridas que le ocasionó la situación y quiere que su mamá lo haga también. Al finalizar dijo que se siente orgullosa de ella misma por ser valiente y externar lo que le sucedió.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!