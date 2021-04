Príncipe Felipe, rumores de sus infidelidades

Tras la muerte del príncipe Felipe, el viernes pasado, muchos temas que rondaban al duque de Edimburgo y de los que se hablaba poco, han salido a relucir, uno de ellos son los rumores de sus infidelidades.

Sí, varios temas se han estado debatiendo en la Red sobre el esposo de la Reina Isabel II, quien murió a sus 99 años. Daremos un vistazo a algunos de esos rumores de infidelidad, tras 73 años de matrimonio.

El príncipe Felipe permaneció al lado del monarca durante más tiempo que cualquier otro consorte en la historia de la familia real británica, pero la fama de mujeriego siempre lo persiguió, según Vanity Fair.

Resulta que la lista de supuestas amantes es larga. Uno de los nombres que han salido a relucir es el de Daphne Du Maurier, la autora de "Rebeca".

No obstante, la relación de Felipe de Edimburgo con Daphne Du Maurier era "emocionalmente íntima", entre ellos no existía ningún vínculo "sexual".

También aparece en esta lista de las supuestas amantes, Pat Kirkwood.

Según publicaron los tabloides británicos de 1948, el príncipe consorte habría mantenido una relación con ella en la época en la que la reina Isabel II estaba embarazada de su primer hijo, el príncipe Carlos.'



La biógrafa de Isabel II relaciona a Felipe con mujeres siempre más jóvenes que él. Entre ellas incluye a una princesa, una duquesa, dos condesas, además de otras damas con o sin título, muchas de ellas vinculadas al mundo de la equitación

No obstante, esto no es todo, ya que en la supuesta lista también está la cantante francesa Hélène Cordet, una amiga de la infancia del duque de Edimburgo, o incluso la princesa Alejandra de Kent, prima carnal de Isabel II.

Lady Penny Brabourne, también ha sonado fuerte en esta lista. El príncipe Felipe la conoció durante un partido de polo cuando era novia del conde Mountbatten de Birmania, uno de sus ahijados, y a partir de entonces se hizo amigo de ella.

Reportes de medios internacionales señalan que el duque y lady Penny asistieron a competiciones de equitación o participando en las carreras de enganche, un deporte en el que la aristócrata fue varias veces su compañera.

Además, cuando lady Penny pasó por el amargo momento de que su marido la abandonó para huir a las Bahamas con otra mujer, el duque de Edimburgo se convirtió en su principal apoyo, a quien por su parte se le atribuye el haberle convencido para que renunciara a su carnet de conducir después del accidente de coche que sufrió en 2019.

A raíz de esto surgieron fuertes rumores de que esa amistad iba más allá de su común interés por el deporte y hacía años que se habían hecho amantes con el consentimiento de la propia reina Isabel II, que solía invitarla a sus palacios.

Las imágenes de la reina compartiendo coche con lady Penny en 2017 para asistir a una misa en la iglesia Sandringham o en el castillo de Windsor, pero, podrían ser solo una señal de que la monarca estaba convencida de que se trataba solo de una buena amiga de su marido, se lee también en Vanity Fair.

A saber

Frente a estos rumores, en una ocasión el duque de Edimburgo respondió, a una consulta que le hizo una periodista sobre este tema, de esta manera: "Pero por el amor de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar que desde hace años no voy a ninguna parte sin que un policía me acompañe? ¿Cómo demonios iba a esconder una cosa así?".