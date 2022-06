Así debe ser un ambiente óptimo para dormir

Para lograr un sueño óptimo es necesario mantener un ambiente fresco y sin molestos ruidos al dormir, como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ruido es cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB), dice la OMS. En concreto, este se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso desde los 120 dB.

La contaminación acústica es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud en el mundo, aunque usted no lo crea.

No obstante, un ambiente silencioso no debe asociarse a tristeza o aburrimiento, sino a lo importancia que tiene a la hora de descansar, ya no se trata de un capricho de algunas personas, expertos han comprobado que tiene muchas ventajas.

Entre los beneficios de un ambiente óptimo está que contribuye a la generación de nuevas neuronas (neurogénesis) en niños y adolescentes, mientras, en adultos, los momentos de reflexión en silencio permiten que las neuronas se conecten mejor, de acuerdo a una investigación de la "BBC".

Además, fomenta la creatividad, reduce el estrés y contribuye a mejorar el estado emocional.

El ruido también puede resultar en niveles elevados de estrés. Se cree que las ondas de sonido activan la amígdala, que se asocia con la formación de la memoria y las emociones, causando una liberación de hormonas del estrés.



Ahora bien, para lograrlo, incluso los artefactos del hogar deben aportar su grano de arena y en algunas ocasiones hay quienes prefieren pasar calor antes que prender su ruidoso aire acondicionado.

A través del desarrollo de aspas de ventilador aerodinámicas, rejillas de ventilación diseñadas específicamente para reducir el ruido y las últimas innovaciones en tecnología de compresores, equipos como los de Daikin, con un nivel de ruido de refrigeración y calefacción de solo 19 dBA, el equivalente a un susurro.

