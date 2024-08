Atravesando en paz la tormenta

Para Daniela Ochoa, la frase "el tiempo cura todo" es la excusa perfecta para echar al traste tus sueños y aspiraciones.

Esta hipnóloga clínica, quien nos representó en el Miss Internacional, hace 8 años, entrega a los amantes de la lectura sobre motivación y autoconocimiento su obra "Entre Lazos Divinos", en la que a través de su propia historia se propone ayudar a las personas a manejar sus emociones y "atravesar en paz la tormenta".

El proceso para escribir este libro fue también un reto que compagina con el mensaje que Daniela nos transmite a través de su contenido.

Y es que se le borró tres veces, la última vez en pandemia, y lejos de sentirse frustrada, lo tomó como una enseñanza.

"La última vez que se me borró sentí una paz y me dije que no era el momento. Me hacía falta vivir un proceso para yo poder entregar el libro como quedó. Esos desvíos de frustrarme y no haberlo escrito, se transformaron en una paz de que lo que yo iba a volver a recordar y plasmar era específicamente lo que estaba listo para entregar a las personas", reflexionó.

Entre Lazos Divinos es una combinación entre su historia, la que cualquier persona puede conectarla con su propia historia y darse cuenta que no es necesario seguir cargando bolsas de basura, llena de emociones y situaciones del pasado que nos quitan energía y nos privan de ser esa mejor versión de nosotros que hemos decidido ser.

En el caso de ella fueron dos eventos los que motivaron su transformación. El primero fue la muerte de su padre cuando solo tenía 10 años.

"Empecé a escribir desde esa edad, tratando de entender, a raíz del fallecimiento de mi padre, porque las personas sufrían y porque no eran felices. Yo decía que veníamos a disfrutar la vida, con sus altos y bajos", contó.

Posteriormente, toma otro camino, se gradúa de Derecho y emprende la aventura de ser una miss.

A su regreso de Japón, sede del concurso, se enferma y a pesar de lo acertado de sus diagnósticos médicos, no entendía lo que estaba pasando consigo en ese momento.

Cuando emprende un viaje un año después como parte de una terapia personal se da cuenta de lo que la había llevado a ese punto de manifestación de su cuerpo a nivel de enfermedades, y era lo no procesado en su infancia.

"Lo que llevaba años reprimiendo en emociones, dolores, culpas, traumas y miedos, alrededor de cuando mi padre falleció", expresó.

En ese momento, su vida da un cambio radical y deja a un lado las leyes para estudiar hipnosis clínica y abocarse al mundo del neurodesarrollo.

"Yo voy contando mi historia de cómo todo iba sucediendo conmigo y luego entramos a la parte del autoconocimiento, en donde entrego todas mis herramientas desde la parte de la neurociencia, de cómo programar nuestro subconsciente", expresó.

Daniela comenta que su libro está hecho para un público joven y adulto, tanto para hombres como mujeres.

En los jóvenes es ideal para que vivan una vida diferente y evitar enfermedades y sufrimientos. "Están en un punto de la vida donde pueden decidir vivir con propósito y encontrar la resiliencia para superar momentos difíciles".

En el caso de los adultos es liberarse de esos pasados y aprender una nueva forma de afrontar la vida, que antes no se les enseñó.

Daniela sostiene que las enfermedades, desde el punto de la biocodificación, son síntomas de que hay algo que no estamos gestionando ni procesando dentro de nosotros.

"No se trata de no sentirlo y decir que el tiempo lo cura todo, pero si tu no haces tu trabajo, simplemente vas a tener una carga, ejerciendo un peso que no es necesario", resumió.

Y la invitación a que las personas asuman esa actitud de cambio y de que vean los malos momentos como parte de la realidad es la que enseñanza que nos deja esta joven que superó sus problemas para ayudar a otros a superarlos.

