Autocuidado: Su valor a nivel global

Las prácticas de autocuidado en la actualidad están generando beneficios económicos significativos, ahorros y mejoras en la calidad de vida.

El estudio "Global Social and Economic Value of Self-Care", publicado por la Federación Mundial del Autocuidado, demuestra que esta práctica tiene un impacto positivo para las personas, el personal sanitario y los sistemas de salud.

Este innovador estudio, el primero que analiza el valor e impacto mundial del cuidado personal, incluye datos de 155 países, tanto de ingresos bajos como medios, lo cual ofrece una perspectiva global.

De acuerdo a los datos recabados el autocuidado genera un ahorro de casi $120 mil millones anualmente para los sistemas globales, un ahorro de 40,800 millones de día productivos tanto para los profesionales de la salud como para las personas y "ganancia de 22 millones de años de vida ajustados por calidad (QALYs), la medida estándar para el valor de los resultados de salud".

Con estos datos los países pueden establecer un punto de partida para fortalecer las políticas de salud y darle una mayor prioridad al autocuidado.

"(…) Actualmente es un área que lamentablemente se pasa por alto con demasiada frecuencia en la política de salud. Y eso se aplica tanto a las naciones industrializadas más ricas como a los países y regiones de bajos ingresos del mundo", comenta la presidenta de la Federación Mundial del Autocuidado, Judy Stenmark, en un comunicado de prensa.

Stenmark destaca que el autocuidado es un importante factor para lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a una atención sanitaria de calidad, ambos objetivos de las Naciones Unidas y la meta de los "tres mil millones" de la Organización Mundial de la Salud (OMS).'



El estudio dividió a los 155 países en tres grupos según la accesibilidad y la asequibilidad de la atención médica.



El autocuidado es un concepto multifacético y multidimensional que incluye una variedad de prácticas relacionadas con la salud.

Con los datos se distinguieron dos enfoques principales, "autocuidado primero" y "solo autocuidado", el primero se refiere a la práctica del autocuidado como la primera opción de tratamiento (suele ser frecuente en las economías desarrolladas) y el segundo, se emplea el cuidado personal en lugar de no hacer nada, lo cual es muy común cuando es la única opción en países de bajos ingresos.

A saber

Los resultados del estudio han sido publicados a pocos días de que inicié julio, mes en el que se conmemora el Día Internacional del Autocuidado de la Salud, el 24 de julio, fecha en la que la federación y la OMS lideran la promoción del autocuidado como la mejor herramienta para estar y mantenerse saludable.

