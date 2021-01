El baño e hidratación de un bebé recién nacido

La llegada de un nuevo miembro a la familia hace que todo pase a segundo plano y la atención se concentra exclusivamente en él, sin embargo, hay una serie de preocupaciones respecto a los cuidados del bebé con las que nunca se han enfrentado las madres, sobre todo las primerizas.

Versión impresa

El sitio Familia y Derechos enumera las preocupaciones más comunes que obsesionan a las madres primerizas. En primer lugar, está la lactancia, seguido de la higiene del bebé, la obsesión por los gérmenes y, por último, el sueño del bebé.

Sin embargo, en esta ocasión tocaremos un tema que está muy relacionado con la higiene, hablamos del baño y la hidratación de la piel del recién nacido.

La especialista en dermatología pediátrica, Begoña Gomar, explicó en el Instagram live de "Consejos para el baño y cuidados del recién nacido" de @ladermocosmetica, que el baño del recién nacido es un tema que le genera mucho miedo a las madres, sobre todo a las primerizas.

La especialista indicó que una vez nace el bebé y está estable el primer baño se realiza en las primeras 24 horas de vida o un poco después, por ello, no se debe tener miedo a bañar al recién nacido.

¿Cómo debe ser el baño del recién nacido? Gomar comenta que el baño del recién nacido no requiere del uso de esponjas porque se pueden usar las manos, acompañado del uso de un jabón syndet, es decir, sin detergente.

Durante el baño también es válido el no querer sumergir el recién nacido las dos primeras semanas para no mojar el cordón umbilical, porque demoraría un poco más en caerse, por ello algunas madres buscan la manera de bañar a los pequeños con la precaución de no mojarlo.'



La limpieza de los recién nacidos debe realizarse en baños cortos, el agua debe estar tibia y utilizar un jabón sin detergente, y no es necesario el uso de esponja.



Cuando se termina de bañar al bebé se deben secar muy bien los pliegues y hacerlo con una toalla a toques, evite hacer fricción en la piel.



Se aconseja el uso de crema fluidas.

Pero si se moja no pasa nada, Gomar detalla que simplemente se debe secar y limpiar bien, advierte que va a demorar un poco más en caerse.

VEA TAMBIÉN: Inicia la Feria del Ingenio Juvenil

El baño del recién nacido debe ser corto, menos de 10 minutos, el agua debe ser tibia y tratar de echarle el agua por todo el cuerpo por el tema del cambio de temperatura. Al terminar, se debe secar la piel del bebe a toques y muy bien los pliegues.

Después del baño sigue la hidratación de la piel, no obstante, Gomar advierte que los bebés pasan por una descamación fisiológica, especialmente los bebé a término y los postérmino.

Dicho esto, la piel del bebé se puede hidratar con un poquito de crema después de baño, la cual humecta, mantiene la función de la barrera cutánea y ayuda a la maduración.

La hidratación de la piel de los recién nacidos no es algo que sea de estricto cumplimiento, pero si se tienen antecedentes de piel seca o atópicas en la familia es bueno desde pequeños ir aportándole los beneficios con las cremas hidratantes.

VEA TAMBIÉN: Galilea Montijo quiere comprar la casa donde se filmó la película 'Roma'

En el mercado hay un sinfín de opciones, sin embargo, las mejores son las cremas fluidas.

Las cremas muy espesas o pesadas pueden favorecer los brotes de sarpullidos porque obstruyen las glándulas sudoríparas y como son inmaduras se brotan.

Por último, la especialista aconseja que se evite el uso de talco de bebé y tratar de buscar otras opciones de secantes y astringentes.