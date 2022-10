Barbie lanzó un muñeca inspirada en Tina Turner y en su estilo más roquero

En el marco del próximo aniversario de la canción “What's Love Got to Do with It”, de Tina Turner, Barbie lanzó una muñeca inspirada en la cantante y en su estilo más roquero.

La canción se estrenó en 1984, y está cerca de su cuarenta aniversario, convirtiéndose en el mayor éxito de la cantante.

El diseño inspirado en Turner, de 82 años, tiene un vestido mini de cuero negro y una chaqueta de denim, prendas que la cantante lució en el video de “What's Love Got to Do with It”.

“Pasó de cantar de niña en el coro de su iglesia rural en Nutbush, Tennessee, a convertirse en la legendaria intérprete aclamada como la indiscutible 'Reina del Rock 'n Roll'”, se lee en un comunicado de Mattel.

Barbie tiene algunos años intentando romper con los estereotipos vinculados a la imagen de la mujer, ha lanzado muñecas más diversas e inclusivas.

Asimismo, han desarrollado colecciones inspiradas en las mujeres más influyentes con el propósito de inspirar a las niñas.

“(…) arrojar luz sobre modelos empoderadas a los que seguir en un esfuerzo por inspirar a más niñas. (...) Historias de mujeres notables para mostrar (a las niñas) que pueden ser cualquier cosa”, aseguró Mattel.

Además, de Turner, importantes personalidades como Celia Cruz, Frida Kahlo, Katherine Johnson (matemática estadounidense de la NASA), Zendaya y la chef francesa Hélène Darroze también tienen una muñeca inspirada en ella.

VEA TAMBIÉN: Gerard Piqué supuestamente quiere tener un hijo con Clara Chía Marti

Y ahora, la reina de la música rock estadounidense se une a este club de mujeres influyentes, que Mattel aumenta cada año, resalta EFE.

El modelo inspirado en Turner, valorada en $55, ha gustado mucho. “Esta está a punto de ser la Barbie más vendida jamás fabricada, sin lugar a dudas. Tina es simplemente la mejor en todo”, “Oh, esto es imprescindible para mí” y “¡Increíble! ¡Estoy gritando!”, son algunos de los comentarios.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!