Billie Eilish habló sobre su adicción a la pornografía: 'Realmente destruyó mi cerebro'

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, conocida en la escena artística como Billie Eilish, se sinceró en “The Howard Stern Show” en la radio Sirius XM, a inicios de semana, sobre su adicción a la pornografía.

Eilish, de 19 años, confesó que veía pornografía desde los 11 años y le ayudada a sentirse “cool”.

“Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años”, comentó la cantante.

La temprana exposición a este tipo de contenido, según narra Eilish, destruyó su cerebro y le produjo pesadillas, ya que la pornografía que veía era muy violenta y abusiva.

En una de sus canciones, “Male Fantasy”, sencillo del álbum “Happier Than Ever”, habla sobre su adicción, canta sobre estar sola y distraerse con pornografía, mientas recuerda una relación rota.

La cantante también reconoció que su prematura exposición afectó su vida sexual, aceptó hacer cosas que no eran buenas.

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, manifestó Eilish.

La intérprete de “Bad Guy” indicó que está enojas consigo misma por pensar que estaba bien ver tanta pornografía, a la cual considera como una “vergüenza”.

Eilish criticó la manera en que la pornografía refleja los cuerpos de las mujeres y sus experiencias sexuales y equivocadamente pensó que era la forma en que se aprendía a tener relaciones sexuales.

Señaló que es un "verdadero problema" que la pornografía puede distorsionar lo que es normal durante el sexo, incluyendo el asunto del consentimiento.

