Billie Eilish no quiere decepcionar a sus fanes

La cantante Billie Eilish confesó recientemente uno de sus temores.

En una entrevista Eilish dijo a Zane Lowe en Apple Music 1 que, teme decepcionar a su fanáticos.

"Vaya, eso es una locura. Cara** ya, espero que no decepcione. Realmente quiero no hacerles sentir que me he ido, ya sabes, porque no lo he hecho, estoy aquí y he estado aquí todo el tiempo", comentó, se lee en La Botana.

Mientras intentaba explicar la causa de sus temores, Eilish admitió: "Creo que lo difícil es que no hemos hecho shows, no he tenido una forma de demostrarles que todavía soy parte de ellos. Y creo que eso es difícil y creo que los ha vuelto locos y lo entiendo totalmente y siento lo mismo. También me ha vuelto loca".

Añadió que: "Ha sido realmente, realmente destructivo no tener shows y no poder verlos en persona, abrazarlos, hablar con ellos y hacer todas las cosas que quiero hacer".

Estreno

Recientemente, Billie Eilish estrenó su segundo título, "Happier Than ever", quizás el álbum más esperado por sus fanáticos.

El segundo álbum de estudio de Eilish narra la evolución de la artista, habla sobre su estado de ánimo, y a través de sus letras y sonido envía un mensaje.



En 16 canciones Eilish expres uno de sus lados más personales. “Esta fue la experiencia más satisfactoria y profunda que he tenido con mi música”, explica la cantante.

"Amo cada canción de este proyecto tanto que literalmente me asusta pensar en publicarla en el mundo para que cualquiera la escuche. Tengo ganas de llorar. Crecí tanto en el proceso de hacer este álbum y experimenté tanta autorrealización y autorreflexión”, comentó.

