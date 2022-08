Brad Pitt tiene una lista negra de actores con los que no quiere volver a trabajar

El actor Brad Pitt tiene dos listas importantes para su vida y que están repletas de nombres muy conocidos en el mundo hollywoodiense.

En una de ellas se encuentran los actores y actrices con los que el actor de Hollywood ha tenido muy buenas experiencias profesionales y con los que, por supuesto, estaría más que dispuesto a volver a trabajar, mientras que en la segunda, la lista negra, se hallan aquellos artistas de los que prefiere mantenerse al margen.

Su compañero Aaron Taylor-Johnson, con quien Brad Pitt protagoniza la película "Bullet Train" conto a la revista "Variety": "Cuando trabajas con tantos actores, y después de un tiempo, empiezas a tomar notas del tipo: Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más".

De acuerdo a Taylor-Johnson, Pitt sólo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato.

Aaron Taylor-Johnson no hizo mención de quiénes son esas personalidades conocidas que se encuentran en la lista negra de el protagonista de "Malditos bastardos".

Pero, ha revelado que una de las actrices que aparecen en la lista “buena” del actor es Sandra Bullock, gran amiga de Pitt. La intérprete estadounidense hizo un cameo en “Bullet Train”, mientras que el actor le devolvió el favor y apareció en su película “The Lost City”, que estrenó este año.

Además, Joey King también fue nombrada como una de las mejores compañeras de Brad Pitt.

Según Taylor-Johnson, Pitt ha cultivado un enfoque específico para rodearse de buena energía a lo largo de su carrera.

Uno de los actores señalados que podría en la lista negra es Tom Cruise, con quien Pitt nunca más volvió a trabajar desde sus papeles icónicos en la película de 1994, “Entrevista con el vampiro”. Hablando con la revista "Premiere" sobre la dinámica detrás de escena un año después del estreno de la película, Pitt insinuó cierta tensión entre ellos.

También se especuló que Brad Pitt tuvo una mala relación con Harrison Ford durante la filmación del thriller de acción de 1997 “Enemigo íntimo”.

“Fue la película más difícil en la que he estado. Pero en cuanto a los informes sobre egos fuera de control y personas escondidas en trailers, ese no fue el caso. Todo el mundo intentaba hacer la mejor película posible dadas las circunstancias”, señaló el actor. “Es absolutamente genial”, dijo Pitt sobre Ford, desacreditando los rumores. Sin embargo, los caminos de los dos aún no se han vuelto a cruzar en un set de filmación.

