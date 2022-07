Bradley Cooper tendría un romance con Huma Abedin, la asesora de Hillary Clinton

Según revelan dos importantes medios internacionales, el actor Bradley Cooper lleva unos meses saliendo en total discreción con Huma Abedin, la asesora de Hillary Clinton. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre estas afirmaciones, una fuente anónima habría confirmado la relación.

Versión impresa

La nueva relación del actor y la autora del libro "BOTH/AND: A Life in Many Worlds" fueron dados a conocer por el portal "Page Six", en cuyo reporte aseguró que la famosa editora de la revista Vogue, Anna Wintour, fue quien los presentó.

El portal "Six Page", también aseguró que Bradley Cooper y Huma Abedin estarían saliendo hace unos meses y que la relación ha sido confirmada por varias fuentes.

Otra de las afirmaciones dadas por el mencionado portal, señalan que el actor de 47 años, rompió con la actriz Dianna Agron y no pasó un largo tiempo para poder salir con la asesora de Hillary Clinton. "Son perfectos el uno para el otro", precisó la fuente anónima y agregó que "a los dos les gusta el poder, la política y los asuntos humanos".

De acuerdo con el reporte, Abedin, quien estuviera casada con el excongresista Anthony Weiner, había mantenido en secreto su relación con el actor, pero tras varios meses de citas se filtró la información.

La primera vez que Bradley Cooper y Huma Abedin fueron vistos juntos fue el día de la Met Gala, evento del que Wintour es anfitriona. Ambos llegaron al mismo tiempo al evento, aunque posaron por separado, estando Cooper a solo unos metros de Abedin.

Tras ello, los rumores de las salidas entre Bradley Cooper y Huma Abedin han sido confirmados por People, quienes han mencionado que el pasado 2 de mayo, ambos fueron vistos en la Met Gala, pero se separaron en la alfombra roja para evitar las especulaciones y los medios de espectáculos.

Huma Abedin, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del cine, de hecho, su rubro es la política, donde es la principal asistente de Hillary Clinton.

VEA TAMBIÉN: I-Nesta: La despedida de 'El rasta del futuro' será en Penonomé

La también asesora política, de 46 años, es la ex mujer de Anthony Weiner, exmiembro de la Cámara de Representantes de Norteamérica de Nueva York, quien estuvo envuelto en un escándalo sexual relacionado con unos chats íntimos o sexting.

Varios medios de comunicación comparan la relación de Cooper y Abedin, con la del actor George Clooney con su esposa Amal, quien ha enseñado derecho en la Universidad de Columbia y se ha dirigido a la ONU sobre asuntos que incluyen el genocidio contra el pueblo yazidí, la violencia sexual como arma de guerra y, recientemente, instó a castigar los crímenes de guerra cometidos por Rusia contra Ucrania.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!