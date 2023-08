Brandon Routh celebrará los 85 años de Superman en Panamá

Para celebrar los 85 años de Superman, personaje de DC Comics, el actor Brandon Routh, uno de sus intérpretes, estará en Panamá como invitado especial de la cuarta edición de la Comic Con Panamá.

La Comic Con 2023 reveló, vía redes sociales, que Routh, quien se puso la capa del superhéroe en 2006 en la película “Superman regresa”, estará por primera vez en Panamá y estará en el evento el 26 de agosto.

La noticia sobre la participación de Routh ha entusiasmado a la comunidad que anualmente se da cita al evento más importante de la cultura pop y en el anuncio se pueden leer varios de esos comentarios.

“Hahahaha, casi muero al inicio pensé que diría Henry, jajajajajaa, pero él está genial”, “Superman está en la casa”, “Waaoo, pensé que no traería a más nadie, pero que cool. Esperemos que venga”, “No puede ser, no creo, qué” y “¿Qué día se va a presentar? ¡Ahora si iré y solo por Superman!”, son algunas de las reacciones.

Routh es reconocido por su interpretación de Superman, papel que obtuvo cuando Warner Bros. estaba buscando a un histrión para relanzar la franquicia del superhéroe, pero el intérprete no estaba entre los favoritos para darle vida al personaje.

Nicolas Cage (quien en un punto había firmado para el papel) y Tom Welling, protagonista de Smallville, estaban entre los que se estaban considerando para el papel, sin embargo, cuando Bryan Singer fue elegido director insistió en que un actor desconocido fuera elegido en el rol.

Routh audicionó y fue descubierto por Singer después de ver la grabación de su interpretación. El director y el actor se conocieron el 13 de agosto de 2003, y Singer decidió elegirlo para el papel, aunque no se lo dijo hasta dos meses después.

La elección de Routh fue anunciada en octubre del 2004, haciendo a Routh una “celebridad instantánea” y la filmación de “Superman Returns” empezó en Australia el febrero de 2005.

Por otra parte, Routh también tiene créditos en otras producciones como Atom en “Arrow”, “The Flash” y “DC Legends Of Tomorrow” y a Todd en “Scott Pilgrim vs. The World”.

Otros invitados

Comic Con Panamá también tendrá como invitados este año a Diana Monster, Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Adrian Abadi, Lus Carreño (actor de doblaje), Patricia Azan (actriz de doblaje) y otros talentos.

