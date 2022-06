Brithany Ryce estrenará su primera canción, 'Corazón de acero'

"Corazón de acero", una fusión de flamenco, afro y reguetón, es el nombre del primer tema de la cantante y bailarina panameña Brithany Ryce y con la que prevé catapultar su carrera en el ámbito internacional.

Ryce canta desde los 8 años y debutó como solista de forma profesional cuando tenía 18, siempre estuvo entre sus planes sacar sus propias canciones, sin embargo, no estaba entre sus posibilidades, por lo tanto, espero su tiempo.

La cantante y bailarina sabía que si quería presentarse como artista debía hacer las cosas bien, ya tenía planificado sus próximos movimientos, conjugar sus dos talentos (canto y baile) en una canción.

Finalmente, en noviembre de 2021, Ryce (@brithanyryce) comenzó a trabajar en su primera canción, la pista la mandaron hacer a Reino Unido y la letra es de su autoría junto a la maquillista Aliah Maurette.

De acuerdo a Ryce, "Corazón de acero" es una canción de calidad internacional, su estreno será el 15 de junio, tiene una letra con un mensaje positivo para las mujeres y es muy movida.

Todo el proyecto estuvo a cargo de Reynaldo Pino, productor ejecutivo y mano derecha de Ryce, y la parte musical estuvo en manos de los productores Kendrick Henríquez y Erick Martiz.

Cabe mencionar, que la primera canción de Ryce, quien actualm ente estudia periodismo, viene acompañada con su respectivo video y la artista ha organizado un evento para el lanzamiento de la producción.

Futuro

Brithany Ryce no pretende convertirse en una artista de un solo éxito, fenómeno conocido como one hit wonder, todo lo contrario, ya está trabajando en sus próximas canciones e incluso desea colaborar con otros artistas como Italian Somali, Jorkan, El Tachi y el "Sech".

"Estoy trabajando en las canciones porque no quiero que solamente salga esta canción y ya luego desaparecemos por muchos meses, no, quiero ser bastante constante", puntualizó la cantante.

