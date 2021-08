¿Britney Spears ha superado sus inseguridades?

Mucho antes de que Britney Spears se anotara un punto camino a su libertad, la princesa del pop empezó a compartir fotos en topples en su cuenta de Instagram, sin embargo, esto tiene una explicación.

Versión impresa

Spears compartió a inicio de semana otra fotografía en topples con el argumento de que quiere verse a sí misma en su "forma más pura", pero no tiene nada que ver con una nueva cirugía plástica o un embarazo.

"No chicos… No me operaron las te*** en una sola semana… ni estoy embarazada. ¡Tengo te*** en estas fotos porque devoré comida", inició Spears.

La intérprete de "Toxic" comenta que se siente mejor desnuda luego de sentirse insegura de su cuerpo mientras actuaba.

Spears siente que el estar sobre un escenario la hizo más consciente sobre su cuerpo y al estar desnuda es más "ligera" tras vivir con el peso del mundo sobre sus hombros.

"Quiero decir que no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo ... De todos modos, apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo ahora ... bueno, es porque nací en este mundo desnudo y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera ... desnuda ... como la forma en que nací y para mí, mirar hacia atrás en mis fotos cuando tomo, es una locura la psicología de verme en mi forma más pura da evidencia de que el dolor ... duele ... las lágrimas ... y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer ... una hermosa ... mujer sensible que necesita mirarme en mi forma más pura", explicó.

Aclaró que no realizará topples toda la vida, porque sería aburrido, pero ayuda cuando necesitas "iluminación".



Jamie Spears, padre de la cantante, renunció a la tutela legal de su hija, está dispuesto a dejar el cargo y que otra persona se haga a cargo.



En las últimas semanas las fotografías en 'topples' han ido aumentado, y ha generado preocupación entre sus seguidores.

Hay una teoría que afirma que Spears no maneja sus redes sociales, sus seguidores opinan que las publicaciones no tienen sentido y sus recientes ataques a quienes las critican no encaja con la cantante.

VEA TAMBIÉN: Isabel II permanecerá en Balmoral a pesar de un positivo por covid

Aunado a ello, el aumento de las fotos semidesnudas en su perfil ha generado preocupación, ya que supuestamente no estaban siendo compartidas con su consentimiento.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!