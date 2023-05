Burnout, epidemia silenciosa

La Organización Mundial de la Salud ha declarado el burnout como un problema de salud pública.

De acuerdo al organismo, más de un tercio de la población productiva del planeta se ve afectada por esta grave condición, causando la muerte de 3 millones de personas cada año debido a enfermedades relacionadas con el burnout.

Este problema trae consigo síntomas físicos y mentales, dificultades en el trabajo, problemas en las relaciones interpersonales y pérdida de interés y motivación, entre otros.

No solo la ciencia ha ideado maneras sobre la forma en que las empresas pueden combatir el burnout entre sus colaboradores, un congreso organizado por Vacation Is a Human Right Foundation (VIAHR) ofrece pistas de cómo lidiar con esta epidemia silenciosa.

Entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2023 la cita se celebrará en Casa de Campo (La Romana) República Dominicana.

Bajo el lema "¡Toma una pausa!", esta cita se centrará en tres áreas temáticas clave: productividad, bienestar personal y pausa consciente.

Estudio'



Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal implica establecer políticas y prácticas que fomenten un ambiente de respeto.

Un estudio sobre "Agotamiento y compromiso laboral" publicado en 2019 reveló la importancia del apoyo a la autonomía en el entorno laboral como una estrategia efectiva para prevenir el burnout en los empleados.

Este trabajo demuestra que cuando se les brinda a los colaboradores la oportunidad de tomar decisiones sobre cómo realizar sus tareas y administrar su tiempo, experimentan una mayor satisfacción laboral y están menos propensos a sufrir de agotamiento emocional.

Las empresas pueden trabajar en estrategias en las que sus empleados se sientan partícipes de la toma decisiones, lo que desembocará en que se sientan empoderados y comprometidos.

Poder elegir cómo realizar las tareas, establecer prioridades y administrar su tiempo les brinda un mayor sentido de control sobre su entorno laboral. Esto, a su vez, se traduce en una mayor satisfacción con el trabajo y una disminución del riesgo de burnout.

