Calle Arriba de Las Tablas entre adeptos y detractores

El Carnaval no ha empezado y ya tenemos la primera polémica, la protagonista es Calle Arriba de Las Tablas, ya que anunciaron que tendrán como abanderado a José Gabriel Carrizo en los culecos del lunes de Carnaval.

Al momento de esta publicación, no se sabe si su participación sigue en firme o si la tuna se echó para atrás, lo cierto es que eliminaron la publicación en Instagram donde informaban sobre la participación del candidato a la presidencia por el PRD.

A pesar de que la publicación duró pocos minutos en línea, algunos lograron hacer capturas de pantallas y compartieron en redes el polémico anuncio, lo cual ha generado muchas críticas hacía la tuna.

El “No vas” ha ganado fuerza e incluso a algunos se le cayó del pedestal la tuna. ¡Ay padre! Les han dicho de todo y Calle Abajo, le echó más leña al fuego, porque tienen lista la tonada.

“HAHAHAHAHAHA QUIERO VERLO EN EL PARQUE PORRAS”, “No ha empezado y ya Calle Abajo GANÓ, palo lo que les viene”, “Calle Arriba perdiste todo el donaire y glamour”, “Y recuerden, el lunes #todossomoscalleabajo”, “No ha ni llega’o el duelo y ya se entregaron”, “Oficialmente me he vuelto Calle Abajo… que va Calle Arriba, perdieron TODO... cómo se dejaron comprar por la roña de Carrizo... chaito. #CalleAbajoSiSoy”, “No hay tuna más acabada antes de salir que la de Calle Arriba, ya que ni salgan, ya esa plata se perdió con esa elección de abanderado” y “No iba para las tablas, ahora solo voy para gritarle NO VAS”, son algunos de los comentarios.

Calle Abajo, por su parte, a través de Instagram, adelantó cuál es la tonada con motivo a este especial momento, no le temen al éxito.

“(…) se llama la tajada clandestina, la parte que dice escobita y escobón el ministro pa’ prisión, donde dice ministro se cambia por Gaby”, se lee en un comentario que hicieron con la cuenta @calleabajosisoy.

“(…) y también está el que no brinca es PRD”, añadió.

Por otra parte, luego del anuncio se ha continuado haciendo publicaciones en la cuenta de Calle Arriba y sus seguidores han demostrado su apoyo, pero también, algunos usuarios se han dado la tarea de dejar sus críticas.

