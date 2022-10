Camila Cabello, jurado en 'The Voice'

La competencia de canto "The Voice" llegó con su nueva temporada (la número 22) a Universal+, dos episodios nuevos cada semana. Los coaches desde sus sillas rojas, eligen a sus concursantes favoritos durante una ronda de audiciones para posteriormente guiarlos durante la competencia en la que se conocerá a la próxima gran estrella de Estados Unidos.

En esta ocasión, el programa contará con los ya conocidos coaches Blake Shelton, John Legend y Gwen Stefani, siendo esta temporada 22 la que marca el debut de la cantante latina Camila Cabello como juez principal en un talent show.

"Estoy allí para que los artistas que tengo se sientan representados y que sientan que son la versión más auténtica de ellos mismos y no de mí. Yo solo sugiero y si a ellos les inspira, lo hacemos. Definitivamente habrá más ritmos latinos para representar mi cultura", expresó Camila Cabello sobre su nuevo papel como coach.

La cantante tuvo una conversación desde Nueva York, vía Zoom, con medios de Latinoamérica, incluido Panamá América, en la que ofreció otros detalles de su experiencia como la nueva coach de este reality exclusivo de Universal +.

¿Cuál ha sido tu experiencia como "coach" del reality "The Voice"?

Es muy... "no se cómo se dice en español esto, muy fulfilling", poder ir a aconsejar a estos artistas... e integrar todo lo que he aprendido de mis años de hacer esa carrera, pero también yo empecé en un show de competencia de campo como "The Voice" se llama "The X Factor", así que poder aportar... you know, todo lo que he aprendido desde consejos de cómo aliviar los nervios, de técnicas para cantar cuando estás bajo la presión de mucha de esta gente, para la mayoría esta es la primera vez en la televisión nacional así que, poder ser la versión más auténtica y la mejor versión de sí mismos, incluso con la presión con los nervios es importante poder navegar eso.

¿Cómo es esa cotidianidad trabajando junto a grandes estrellas como Gwen Stefani y John Legend?

Es súper divertido, con ellos me muero de la risa (sonríe) desde Blake y con Johny, son muy buena onda, son muy buenas personas y probablemente son uno de los top three de estar trabajando en el show, y la amistad y la química que tengo con ellos en cámara, pero también behind the scenes (entre bastidores).

¿Cuáles son tus proyectos para este fin de año?

Vamos a revelar un ganador de "The Voice", eso es súper emocionante, también estoy en el estudio haciendo nueva música y quién sabe no sé qué va a pasar el próximo año, pero este año ha estado lleno de sorpresas, así que seguro que el próximo año también.

