Camila Cabello, una década después de 'The X Factor'

El programa "The X Factor" fue la pasarela al estrellato de Camila Cabello, adicionó cuando tenía quince años y fue su deseo de cumpleaños, les pidió a sus padres que la acompañaran a la audición.

Ha pasado una década desde entonces y Cabello llega al cuarto de siglo como una de las figuras latinas del pop.

Karla Camila Cabello Estrabao nació el 3 de marzo de 1997 en Cojímar, un pequeño municipio de pescadores a menos de 10 kilómetros de La Habana, en Cuba. Y sus primeros años de vida los pasó entre la isla y México, de donde proviene su padre. A los seis años, su madre le dijo que iban de vacaciones a Disney World, pero el destino del autobús que cogieron era Miami, a donde emigraron. Año y medio más tarde, su padre se unió a ambas.

"No fui consciente entonces, pero ahora sí me doy cuenta", escribió Cabello en 2017 sobre la experiencia migratoria de sus padres en PopSugar, uno de los portales líderes para mujeres millenniales. "Me doy cuenta de lo aterrador que debe haber sido para ellos". La cantante recordó cómo a pesar de ser arquitecta en Cuba, su madre trabajó apilando zapatos y cómo estudiaba de noche para aprender inglés. "No puedo ni imaginarme lo frustrante que tuvo que ser para ella haber trabajado toda la vida en arquitectura y que todo se borrase cuando vino aquí". Su padre comenzó lavando coches y más tarde ambos fueron dueños de una empresa de construcción.

Durante su infancia, Cabello fue una niña tímida. "Y siento que, aunque me empujé muchas veces, me perdí algunas experiencias vitales o no las disfruté tanto como podría haber hecho", contó al respecto a People en 2019. La cantante dijo que era introspectiva, introvertida y que tenía mucha imaginación. Durante su paso por el colegio comentó que había sido un poco invisible. "Tuve una crianza sin dramas. Pero a veces era un poco aburrido".

La primera vez que se presentó a las pruebas para el coro del colegio, la ansiedad le jugó una mala pasada y no entró en el grupo hasta el año siguiente. "Tenía una intensa ansiedad escénica cuando era niña", dijo a Marie Claire en 2018. Unos años después, en 2012, salió al escenario del programa de talentos "The X Factor", frente a un auditorio lleno.

"Ni siquiera se suponía que debía hacer la audición", recordó Simon Cowell, uno de los miembros del jurado del concurso, en The Kelly Clarkson Show. Cabello era reservada y cuando Cowell fue a bastidores a fumar, se la encontró llorando. "Le dije: '¿qué te pasa?'. Ella dijo: 'No me dejan hacer la audición'. Y yo: 'Bueno, simplemente sal y hazla'. Salió cinco minutos más tarde, increíble".

En "The X Factor", Cabello se convirtió en la persona que quería ser. "En las entrevistas, hacía el tonto y estaba segura de mí misma", dijo a Marie Claire. "Veo vídeos míos desde la primera actuación y estoy parpadeando y señalando. Estaba muriéndome por dentro, literalmente, mis manos temblaban, mi voz era plana. Pero yo estaba como: solo tengo que ir a por ello".

Su carrera en solitario

Se presentó al concurso como solista, pero la experiencia desembocó en la unión de Cabello y cuatro compañeras del espectáculo, Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui y Dinah Jane, en el grupo Fifth Harmony. Cabello decidió abandonarlo a finales de 2016, tras dos discos publicados, y emprender su carrera en solitario.

"Fifth Harmony no era la máxima expresión de mí individualmente", dijo en 2017 a Seventeen sobre la decisión. A Cabello no le gustaba el pensamiento grupal y las limitaciones de tener que encajar su creatividad con otras cuatro.

Además, según publicó Marie Claire, sintió presión para ser sexy de una manera para la que no estaba lista, para seguir en la banda y por tener que preocuparse más de no herir los sentimientos de otras personas que de hacer la mejor música que pudiera.

"Trataba de rebelarme a mi manera y usar jerséis de cuello alto o pantalones, que estaba permitido. Nunca nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo 'tienes que hacer esto'. Pero definitivamente se estaba moviendo en cierta una dirección y había una mentalidad de grupo, así que tienes que hacerlo", dijo al medio. Tras dejar la formación, llegó la libertad creativa: "Mis fans me van a conocer por la música que estoy escribiendo. Mi objetivo es ser valiente y abrir mi alma", dijo a Seventeen.

Su ratificación como artista en solitario llegó con el single "Havana", en 2017. Un año después publicó su primer trabajo de estudio, "Camila". A finales de 2019, vio la luz su segundo álbum, "Romance", que incluía otro de sus grandes hits, "Señorita", junto a Shawn Mendes. El año pasado anunció que estaba trabajando en su próximo disco, "Familia", que aún está pendiente de publicación. Además, en 2021 hizo su debut en la gran pantalla con la película "Cinderella".

