Camille Vásquez: Abogada que atrae a Hollywood

Camille Vasquez. Un nombre con apellido latino que, desde que tuvo lugar el mediático juicio que enfrentó al exmatrimonio de actores Johnny Depp y Amber Heard, es tendencia a lo largo y ancho del globo.

Y es que solo hay un 2% de mujeres latinas en Estados Unidos que ejerzan la abogacía profesional y una de ellas es Vasquez, la defensora estrella del capitán pirata más famoso del mundo.

Una mujer que, además de inspirar a otras jóvenes latinas a entrar en el mundo de las leyes, ha conquistado a los partidarios de Depp en redes sociales cosechando su propia legión de fans (incluso una usuaria de tiktok se tatuó el rostro de la abogada junto con la palabra "objection" de ese famoso clip objetando reiteradamente y sin piedad).

Ahora, entre rumores sobre su química con Depp contrapuestos a las fotos de su pareja, y sin haber dejado de ser viral, parece que Hollywood ha puesto los ojos en la dueña de este nombre.

- "Devuélvanle a Johnny Depp su vida", pidió Vasquez al jurado durante su alegato final. Y a juzgar por la carta del actor tras saberse el veredicto, hicieron caso a la petición.



- "Objection" ("Protesto"), la palabra ametralladora de las objeciones de Vasquez en el juicio Depp-Heard ha pasado de clip viral a tatuaje de una fan.

Fama

Pero, hasta hace apenas un par de meses, el nombre de Camille Vasquez, de 37 años, era prácticamente desconocido. Si bien ya gozaba de una notable reputación dentro de la profesión, por haber defendido a famosos de la talla de la actriz y cantante Jennifer López, su prometido el actor Ben Affleck, o Leonardo DiCaprio.

De hecho, tal y como informó Telemundo, Vasquez lleva desde 2018 ejerciendo como abogada para Brown Rudnick LLP, un bufete de abogados de alto perfil en el condado de Orange, California.

"Camille es experta en desarrollar estrategias para clientes privados, tanto en litigios ofensivos como defensivos. También goza de una amplia trayectoria manejando los problemas paralelos de reputación y crisis de las comunicaciones que surgen en este tipo de compromisos", dice su biografía del bufete.

Pero del pasado y vida personal de Camille Marilia Vasquez antes del juicio, poco se sabe, salvo que nació el 6 de julio de 1984 en San Francisco, California, (Estados Unidos) y que por sus venas corre sangre latina y mestiza: su padre, Leonel Vasquez, es colombiano; y su madre, María Marilia Puentes, cubana.

En 2006, se licenció en Derecho con Cum Laude en la Universidad del Sur de California. Y en 2010 se doctoró en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Southwestern en Los Ángeles (California).

Y desde entonces, hasta ahora, hay más enigma que relato. Destaca un mérito poco antes del juicio: Vasquez ganó el premio "Best Lawyers in America por Ones to Watch, Commercial Litigation for 2021-2022", según Brown Rudnick. Sin embargo, ahora su vida se ha convertido en objeto de interés mediático y popular.

Romance

Tras conocerse la favorable resolución del juicio para su cliente, Vasquez dijo ante el mundo, que "el veredicto confirma lo que hemos defendido desde el principio que las afirmaciones contra Johnny Depp son difamatorias y no tienen respaldo en ninguna evidencia".

Una postura que la letrada defendió con intensidad durante sus intervenciones en el juicio. Una de ellas, en la que concadena una batalla de "protesto" ("objection"), se hizo viral en redes sociales. Sus careos contra Heard, también lo han sido. Y la supuesta química con Johnny Depp, ha terminado por aderezar una imagen que ahora está en todas partes.

Una de las especulaciones de toda esta nueva comunidad de fanáticos de Vasquez, es si hay o no algo más que una relación laboral entre ella y Depp. Y no, no son rumores sobre una posible amistad.

Sino teorías que la vincularían románticamente al actor, dada la aparente sintonía mostrada por ambos durante el juicio. Pero, para decepción del "fandom", ese amor parece ser solo ficción.

Y es que de acuerdo con una publicación de TMZ, Camille se ha dejado ver con quien sería su verdadero novio, Edward Owen, un ciudadano británico que trabaja en el sector de los bienes inmuebles y con quien, según RPP Noticias, la abogada vendría manteniendo una relación desde noviembre de 2021.

