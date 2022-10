Cáncer de hígado: mortal y con grandes aliados

El cáncer hepático o cáncer de hígado es el tercero más mortal de cualquier tipo de carcinoma a nivel mundial, y cuenta con grandes aliados como el alcohol, los alimentos procesados y la escasez de ingesta de alimentos de origen vegetal.

En Panamá, el cáncer de hígado y conductos biliares intrahepático está entre las 10 principales localizaciones topográfica de cáncer en los pacientes masculinos con 43 casos, en el sexo femenino se registraron 47 casos, según datos del Instituto Nacional Oncológico (ION) del 2021.

Para Johana Sirias, nutricionista y dietista existen opciones como evitar el consumo de alcohol, de sal y el tener una alimentación lo más natural posible, que pueden ayudar a reducir los riesgos.

El consumo de alcohol en exceso es uno de los principales factores de riesgo para contraer cirrosis y un eventual cáncer de hígado la ausencia de vegetales en las dietas, afecta ya que nos quita antioxidantes y minerales, indicó.

El cáncer hepático es un tumor agresivo que la mayoría de las veces se origina sobre un hígado enfermo debido a una patología crónica y/o cirrosis.

“Para reducirlo es necesario contar con una alimentación saludable, actividad física, bajo consumo de alcohol, bajo consumo de sal, no consumir alimentos procesados o con conservantes”, explicó Sirias.

Las agencias mundiales de salud han focalizado la relación entre las carnes rojas y el cáncer. El National Institute of Health encontró asociación entre la ingesta de carnes rojas y un riesgo mayor de cáncer, con la aparición de 9 casos más por 100,000 personas por año.



Esta relación era inversa en el caso de las carnes blancas. De manera interesante, se observó una disminución del 16% en el riesgo de cáncer de hígado por cada 20 gramos por día de carne sustituida por pescado.



Las dietas ricas en carne roja también se relacionan con marcadores circulantes de inflamación y disfunción endotelial, lo que puede tener una influencia negativa en pacientes con cirrosis y cáncer de hígado.



“Se prefieren carnes blancas, pescado, salmón, pollo, todo tipo de carnes blancas de preferencia, toda carne roja puede ser consumida una o dos veces por semana y no en exceso. Lo ideal serían 3 onzas en un almuerzo. El huevo puede ser consumido todos los días, anteriormente decían que el consumo de huevo elevaba el colesterol, pero estudios recientes lo descartan”, detalló la nutricionista. Recomendó, evitar los embutidos, ya que contienen nitratos y nitritos que no son saludables.



La contaminación de los alimentos con aflatoxinas también debe de ser tomado en cuenta

Consideraciones adicionales:

La obesidad, particularmente la abdominal, también confiere un mayor riesgo de desarrollar CHC según varios estudios epidemiológicos. Este riesgo parece estar relacionado con la producción de adipocinas (leptina, adiponectina y resistina) en el tejido adiposo.

La falta de condición física también se considera una complicación frecuente en pacientes con enfermedad hepática avanzada, por eso se recomienda, en combinación con un tratamiento nutricional, implementar una rutina de ejercicio físico según las características de cada paciente.

Mantener estilos de vida saludables es clave para la prevención del cáncer de hígado y el hepatocarcinoma, así como realizarse exámenes de laboratorio dos veces al año y aplicarse la vacuna contra la hepatitis, concluyó la especialistas.

Datos

A nivel mundial, se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aú más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2040, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.

Si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 57%, lo que significa aproximadamente 6,2 millones de personas para 2040 en la Región de las Américas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud OMS/OPS.

Cada año al Instituto Oncológico Nacional son referidos más de 4,000 casos de cáncer, más del 90% son nuevos casos. Actualmente, cuenta con una base de datos de más de 41,000 casos diagnosticados y/o tratados en esta institución a través del Registro Hospitalario de Cáncer que se implementó en el año 2012.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!