Canelo se disculpó con Messi y Argentina: ‘Me dejé llevar’

Saúl Canelo Álvarez se disculpó con Lionel Messi y Argentina por los comentarios fuera de lugar que hizo luego de que asumió que el futbolista pisoteó la camisa de la selección de México.

Tras la derrota de México ante Argentina, 2 a 0, el pasado 26 de noviembre, circuló un confuso video que involucra a Messi, quien de acuerdo a la perspectiva del púgil pisoteó la camiseta de la selección de su país.

Canelo acusó al futbolista de “limpiar el piso con la camiseta de México”, algo que calificó como un insulto y que desencadenó una oleada de tuits que dejaron mucho que pensar.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto”, se lee en uno de los tuits del boxeador.

Álvarez tuvo un acalorado intercambio de tuits con aquellos que no estaban a favor de su opinión e incluso fue señalado de querer figurar.

Las aguas se han calmado y Canelo reapareció para ofrecer una disculpa al futbolista y a los argentinos, aseguró que se dejó llevar por el amor que siente por su país.

“(…) hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días se aprende algo nuevo y esta vez me toco a mí”, escribió el boxeador.

Cabe mencionar, las disculpas del púgil llegaron horas antes de los compromisos de la selección de México y Argentina, por lo que aprovechó para desearle suerte a ambos equipos.

“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, concluyó.

Ambas selecciones salieron victoriosas en sus respectivos compromisos, sin embargo, no fue suficiente para México y quedó fuera del Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste, por su parte, sí clasificó a octavo de finales.

